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汪小菲大S和解？山寨版直播釣出本尊 「氣質拿捏得不一樣」

中國新聞組／北京3日電
網紅「中S（左圖）和汪大菲（右圖）」因撞臉大S和汪小菲，衝上熱搜。（視頻截圖）
網紅「中S（左圖）和汪大菲（右圖）」因撞臉大S和汪小菲，衝上熱搜。（視頻截圖）

近日「中S和汪大菲」的詞條突然衝上熱搜，原來是撞臉大S汪小菲的網紅，「和解直播」在平台上博眼球；這類網紅是否侵犯了相關藝人的權利？律師表示，「山寨明星」透過刻意模仿明星的聲音、舞台動作等方式，吸引「粉絲」注意或大眾關注，在某些特定情況下，明星很難經由具體人格權獲得救濟。

紅星新聞報導，從網絡上流傳出的直播片段中顯示，長相神似、說話的語氣和動作神同步大S（徐熙媛）和汪小菲的兩人，在平台連線直播，一開口，中S就問「你床墊什麼時候還給我，你是男人嗎我問你是男人嗎？」不過兩人沒說幾句後，有些冷淡，被網友稱為中S的人不耐煩地說，「連話都不想講了是嗎？」

被網友稱為汪大菲的人摸了摸臉說，「我曾經還能跟你講兩句，現在我一句話也講不出來…」網友看完兩人對話後，紛紛笑道，「太像了！」

報導指出，其實在互聯網上早已出現了一些「山寨明星」，例如鹿哈、王二博、易烊幹璽、權酷龍、王俊卡、鹿啥、古力哪咤、關曉桶等；除名字與明星相似，在外形打扮上，也盡量靠攏。

網友看了紛紛大笑表示「戳中我笑點」、「這汪小菲是真像啊，那動作神態」、「哈哈哈太可愛了，娛樂性很高。但是小心被大S告」、「還真有夫妻相」、「汪大菲的聲音還挺像的」。對此，汪小菲本人也在和媽媽張蘭直播中回應此事，開玩笑表示自己「是真的」，提到假冒的網紅「氣質拿捏得不一樣」。

這些山寨明星是否涉侵權？北京寶盈（成都）律師事務所主任律師袁勇表示，若明星的社會評價沒有因山寨行為降低時，則很難主張山寨者構成名譽權侵權。而且，在法律上，人格權制度首要保護的是人格尊嚴等精神方面的利益，並沒有側重保護承載於人格權上的商業利益；因此，以損害明星商業利益為主而並未實際侵害精神利益的行為，就難以通過具體人格權得到有效保護。

汪小菲 大S 徐熙媛

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