中國連發「地磁暴」預警 北方近日頻現這個光

圖為12月1日晚間在黑龍江省佳木斯市所拍攝到的極光。（新華社）

繼11月30日、12月1日、2日三天連續三天發布地磁暴預警，中國國家空間天氣監測預警中心指出，目前地磁活動還在持續中，12月4日可能會再發生小到中等地磁暴。

受地磁暴影響，中國黑龍江、內蒙古、新疆 等地均出現極光活動，甚至連北京近日都有民眾在夜間觀測到極光。

中國國家空間天氣監測預警中心指出，北京時間12月1日17時到12月2日8時，受太陽日冕物質拋射（CME）爆發影響，地球出現3小時Kp為7的大地磁暴，3小時Kp為6的中等地磁暴，以及9小時小地磁暴，目前地磁活動還在持續中。

「Kp指數」即全球磁場指數，其反映的是每三小時地球磁場活動的情況，數值越大對應的地磁活動越強。

CME作為典型的太陽爆發活動，是在太陽黑子強大磁場的驅動下，將數億噸甚至數萬億噸的日冕物質以每秒數百到上千千米的高速拋出，形成類似爆炸的衝擊波，衝擊波快速傳遞到太陽系各處。在被其轟擊後，地球磁場會發生方向及大小的明顯變化，地磁暴隨之發生。

中國央視新聞指出，除了極光外，磁暴帶來的影響還有很多，其中之一是驅使地球高層大氣微粒運動加劇，最終造成大氣整體上受熱膨脹，並向著更高的空間擴散，從而對飛行在太空 的航天器造成更大的飛行阻力。產生飛行速度減慢——高度降低——阻力更大——進一步減速——高度更快降低的惡性循環，威脅航天器在軌安全。

報導稱，這是今年繼2月27日、3月23、24日、4月23、24日、9月19日，第7次發生大地磁暴級別的地磁活動。根據最新監測和預報，受太陽冕洞高速太陽風和12月1日CME的共同影響，12月4日可能還會發生小到中等地磁暴。

北京天文館研究員朱進還表示，地磁暴對人體的影響很小，可以忽略不計，但會對短波通信等產生影響，不過持續的時間也不會太長。

此外，地磁暴可能會對空間站產生影響，空間站可能會因大氣拖拽造成軌道高度下降，衛星導航設備誤差也可能增大，航空飛行也會面臨通信環境變差和跨極區輻射的雙重風險，因此提前預報可防範風險。