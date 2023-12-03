中國油氣探勘新成果 甘肅發現億噸級整裝大油田

甘肅隴東地區近期發現超過億噸級整裝大油田。（取材自央視新聞）

中國第一大油氣田再傳新發現！中國石油天然氣 股份有限公司長慶油田分公司近期發出消息稱，歷時兩年多時間勘探，長慶油田在甘肅 省慶陽市環縣洪德地區，發現地質儲量超億噸級整裝大油田。

據微信公眾號「長慶油田」12月2日消息，宣布其經過兩年勘探攻堅，中國石油長慶油田在甘肅省環縣洪德地區發現地質儲量超億噸級整裝大油田。而這一發現代表著鄂爾多斯盆地西部斷層、裂縫區域石油勘探獲得重大突破，開闢了盆地西部石油勘探開發新領域。

根據2020年實施的「油氣礦產資源儲量分類」規定，油氣礦產分為資源量和地質儲量。資源量確定性最低，地質儲量確定性較高。其中，地質儲量依地質可靠度由低到高，可分為預測地質儲量、控制地質儲量及探明地質儲量三級。洪德油田位於鄂爾多斯盆地地質條件極為複雜的西部地區，由於地質斷層、裂縫交錯，歷經十多年勘探攻關難以突破，成為石油勘探「禁區」。

長慶油田副總經理牛小兵表示，自2021年6月以來，長慶油田借助三維地震技術大面積覆蓋支撐引導，石油探勘再次部署洪德地區尋找構造性油藏，兩年時間先後在23口探井獲得高產工業油流，其中3口井日產油超過百噸。

牛小兵稱，截至目前，長慶油田已在此地區提交石油探明儲量超5000萬噸、預測石油儲量5620萬噸，原油日產水平達到504噸，已發現的石油儲量形成具備建設年產50萬噸規模的原油生產能力。

新華社指出，鄂爾多斯盆地是中國油氣資源的聚寶盆，長慶油田已在這裡建造了年產6,500萬噸世界級特大型油氣田。洪德地區石油勘探快速突破，油田開發也加速跟進，目前原油日產水準達504噸。已發現的石油儲量，形成具備建造年產50萬噸規模的原油生產能力，開啟了盆地西部原油增儲上產新動力。

此外，公開資料顯示，長慶油田是中國第一大油氣田，勘探區主要位於陝甘寧盆地，橫跨陝、甘、寧、蒙、晉五省（區），總面積約37萬平方公里，其石油、天然氣、煤層氣、煤炭資源豐富，但資源品位不高。

截至今年11月30日，長慶油田年產油氣當量達6009.85萬噸。其中，原油2359.02萬噸，天然氣458.18億立方公尺，連續四年實現6,000萬噸以上產能。