北京道路英文標牌 全換成中文

中國各地高速公路上的指向標識由中英文改成全中文。（取材自微博）

中國各地高速公路上的指向標識正由中英文改成全中文，北京的道路標誌牌也在全面更換為中文，引發網民熱議。

自由亞洲電台報導，近日，北京再一次掀起一場標誌性的改革，將英文標牌更換成中文。相關人士說，這不只是一場交通設施的更新，更是城市形象的全面升級。

北京媒體人何先生表示，各種跡象表明，中國正試圖與英語世界脫鉤：「可能北京覺得跟西方社會的關係徹底沒救了。因為前不久習和拜登 見面以後，雙方都沒達成共識，所以繼續向左的方向轉。此前地鐵站 把英文地名改成漢語拼音也是這個意思，現在路牌連漢語拼音也不用了，大有與西方決裂的意思。」

近期在微博、抖音、搜狐及網易等多個自媒體博主發文，北京打響第一槍，中英標牌被全部換掉。還說，在這個充滿變革與繁榮的時代，中國的崛起讓世界矚目。

報導稱，中國網民對於北京用中文取代原先的中英文兼容路牌，提出各種疑問。網民「博學多才的春風」留言，記得以前韓寒曝光過，一塊牌子的費用是6萬元（約8405美元），這次換牌子一塊多少錢？請公示一下。還有網民留言，如果再重新恢復中英路牌又怎麽說？另有網民留言：外國人都不來了，要啥英語？還有網民說：英語考試也取消吧。

北京居民郭先生說，北京以外的其他地區也在陸續更換高速公路指向牌：「不僅是北京，在前一段時間，其他城市都對交通標示，還有一些原來是中英文的變成了漢語拼音，所以，他這是要回歸中文體系（即中國化）。」

有支持者認為，交通部門此舉是一種文化自信和國際地位的體現。有網民擔憂全中文路牌可能會給外國遊客造成不便。對此，北京有關部門表示，標牌更新的目的是為了本土市民服務和整體城市形象提升，並強調這並非對外文的排斥，而是城市發展的一部分。

據報導，北京居民唐女士並不認同上述解釋。她說，那些政府官員把自己的家人送到外國，卻跟百姓大談文化自信，制度自信，排斥西方語言文化：「他們這不是小題大作嗎？他們的閨女、兒媳婦不要去美國好嗎，你把路牌英文字抹掉，你們（官員）把錢存在外國銀行怎麼不提？你把英文抹了裝給誰看？你看今年中共20大 三中全會到現在都沒動靜。」