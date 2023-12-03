從黑龍江到北京 中國北方極光「美到炸裂」

在北京懷柔區拍到的極光。（取材自北京晚報／拍攝者：浦石）

「極光大爆發，美到炸裂！」黑龍江北部、內蒙古呼倫貝爾等因地磁暴關係出現極光，北京也拍攝到其史上第二次極光影像紀錄，吸引全網逾3億次圍觀。不少網民對北京也能看到極光驚喜不已，直呼「好浪漫」。

來源：YouTube

紅星新聞報導，根據國家空間天氣監測預警中心最新監測和預報，12月4日可能發生小到中等地磁暴。

據報導，什麼是地磁暴？作為最典型的太陽爆發活動，一次日冕物質拋射過程能將數以億噸計的太陽物質以數百千米每秒的高速拋離太陽表面，不光是巨大質量與速度匯聚成的動能，還攜帶著太陽強大的磁場能，一旦命中地球，就會引發地磁場方向與大小的變化。隨著磁暴活動的逐漸加強，地球高層大氣被不斷加熱，進而膨脹並擴散至更高的空間中，為航天器在軌飛行製造了額外的阻力，給航天器安全造成極大的威脅。

不過，地磁暴帶來的也不全都是壞事，比如極光天象的發生。太陽風暴正在給高緯度地區帶去大範圍極光，黑龍江北部、內蒙古呼倫貝爾等地1日晚都再次記錄到極光，大慶也有人拍攝到紅色極光。當天晚上，黑龍江漠河北極村、塔河等地區出現極光，紅色與綠色極光交相舞動，姿態萬千。

1日也有網民在北京懷柔拍攝到極光，這是北京史上第二次極光影像紀錄。「北京極光」頓時衝上微博 熱搜，到2日中午為上，相關話題已累計閱讀量逾3億次。

報導指出，本次黑龍江省大興安嶺地區出現極光是因為地磁暴活動。根據目前太陽黑子數變化情況來判斷未來太陽活動的勢頭，2024年仍然是太陽活動的高年。這就意味著至少在這個冬天裡，中國北方還有可能看到極光。