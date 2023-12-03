兒童黴漿菌肺炎 連花清瘟可緩解

連花清瘟可加快緩解黴漿菌肺炎患兒臨床症狀。（中央社）

中國呼吸道疾病病例未歇，曾在新冠疫情 中一砲而紅的中藥「連花清瘟」又重回大眾視野。兩項有關連花清瘟顆粒和連花清咳片的臨床研究近日在北京舉行啟動會，專家指出，目前多項臨床研究顯示，連花清瘟顆粒可加快緩解黴漿菌 肺炎（或稱支原體 肺炎）患兒臨床症狀、體徵，降低患兒血清炎症因子水平，改善患兒肺功能，減輕患兒的痛苦。

因應中國近期呼吸道疾病爆發，觀察者網報導，據國家衛健委網站消息，12月1日，中方同世界衛生組織再次舉行呼吸道疾病技術交流會。中方專家在會中介紹了自11月23日技術交流會之後，全國相關呼吸道疾病監測、臨床診療等方面情況和工作進展。雙方就多病原監測、黴漿菌肺炎感染等進行深入技術交流。雙方表示將繼續就此保持溝通。

另據南方網報導，11月29日，「連花清瘟顆粒治療兒童支原體肺炎有效性和安全性的隨機、雙盲、安慰劑對照、多中心臨床研究」 「連花清咳片治療兒童支原體肺炎有效性和安全性的隨機、雙盲、安慰劑對照、多中心臨床研究」兩項中藥治療兒童支原體肺炎的臨床研究在北京舉行啟動會。

多位專家在會中指出，國家衛健委今年2月發布的「兒童黴漿菌肺炎診療指南（2023年版）」，其中明確指出，根據辨證施治原則，黴漿菌肺炎可以聯合使用清熱宣肺等中藥治療。

近年來也有多篇中藥連花清瘟應用於兒童黴漿菌肺炎的臨床研究論文，其中「連花清瘟顆粒對小兒黴漿菌肺炎肺功能指標、血清炎症因子水平影響及療效分析」表明，在常規用藥基礎上加用連花清瘟，可加快緩解患兒臨床症狀、體徵，降低患兒血清炎癥因子水平，改善患兒肺功能，減輕患兒的痛苦。

研究人員開展這兩項研究，一是根據相關文獻meta分析發現，中西醫結合治療的有效率明顯高於單純西藥治療。二是出於黴漿菌肺炎大環內酯類耐藥率不斷上升，需要對中成藥在治療兒童黴漿菌肺炎方面的療效和安全性提供更多的臨床證據。

本次啟動的兩項研究均為隨機、雙盲、平行對照、多中心臨床研究，將在指南規定治療基礎上加用連花清瘟顆粒或連花清咳片，提升臨床治療黴漿菌肺炎肺炎的療效。