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中國地方債風險 潘功勝：應急流動性支持

中國新聞組／北京3日電

中國人民銀行（中國央行）行長潘功勝1日談到化解金融風險時表示，必要時會對債務負擔相對較重的地區提供應急流動性支持。現有的地方政府融資平台，將逐步轉型為市場化企業。

新華社1日刊出對潘功勝的專訪，被問及如何守住不發生系統性金融風險的底線時，他首先重申中國金融風險總體可控，「高風險金融機構無論是數量還是資產規模在金融系統的占比都很小」。

他接著表示，人行將配合有關部門和少數高風險機構相對集中的省分，制定實施中小銀行改革化險方案，進一步壓降高風險機構數量和風險水平。

在防範化解地方政府債務風險方面，潘功勝說，人行將會同有關部門指導金融機構按照依法合規、平等協商的原則，穩妥化解地方政府現存債務的風險，嚴格控制新增債務，健全債務風險防範長效機制，必要時對債務負擔相對較重地區提供應急流動性支持。

他說，人行會支持地方政府透過併購重組、注入資產等方式，逐步剝離融資平台政府融資功能，轉型為市場化企業。

中國地方債問題引發外界關注。潘功勝11月28日在香港出席香港金融管理局與國際清算銀行（BIS）舉行的高級別會議時曾經表示，中國政府總體債務人民幣60兆元（約8.4兆美元），占GDP約30%。當中，地方政府債務35兆元，而中央政府債務占GDP的21%。

他又說，若按國際清算銀行的債務定義，包括資產負債表的債務，中國政府債務占GDP則為78%，低於已開發經濟體有關債務占比109%，以及G20經濟體債務占比94%。

另外，繼中央匯金公司10月23日宣布買入交易型開放式指數基金(ETF)之後，又有國家隊資金出手。12月1日，中國國新控股有限責任公司發布公告稱，旗下國新投資有限公司當日增持中證國新央企科技引領指數ETF及中證央企創新驅動指數ETF，並將在未來繼續增持。

國家隊再出手，市場是否穩了？中新經緯報導，中國政法大學資本金融研究院院長劉紀鵬表示，此舉是10月匯金公司還有央企大盤股紛紛回購四大國有銀行股票和購買ETF產品後的又一次戰略舉動，說明在落實7月24日中央政治局會議的背景下，央企正在一次又一次地企圖撬動大盤，恢復人們的信心以及活躍股市。

劉紀鵬指出，目前股市雖仍在3000點左右徘徊，但從中央金融工作會議、國家安全部發文以及證監會的會議可以看出，中央政府的決心非常堅定，就是一定要把大盤拉起來。

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