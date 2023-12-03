又爆雷 中國萬向信託違約 涉10億元資金

中國地房產行業持續承壓，讓以地產業務占比較高的萬向信託爆雷。（中新社）

中國又有信託業「爆雷」。萬向信託旗下健康教育2號、健康教育4號兩款信託產品募資總額達人民幣10億元（約1.4億美元），主要投向六盤水紅橋醫院項目，至今兌付收益逾期3個多月。

萬向信託隸屬中國民營資本財閥之一的「萬向系」。公開資料顯示，萬向信託成立於2012年，位於浙江省杭州市，公司現有股東為萬向控股、浙江煙草投資 管理公司、浙江省郵政公司、巨化集團、浙江省財務開發公司。

「萬向系」以汽車零部件起家，目前該集團業務發展成橫跨汽車、能源、房地產 、金融、農業等產業，旗下擁有四家上市公司，金融業務幾乎囊括全牌照。隨著中國地房產行業承壓，讓以地產業務占比較高的萬向信託爆雷。

證券 日報報導，據多位投資人提供的「專案後續建設、營運方案（草案）」，萬向信託提出擬將兩件產品統一到期日，預計延長三年至五年，專案建成後引入資金受讓投資者20%的信託受益權。這也代表投資者本金或將面臨無法完全兌付的風險。

今年7月，萬向信託始終向投資者指稱相關產品運作良好。而8月28日，萬向信託突然發布收益逾期公告，表示因計畫整體營運及銷售情況未達預期，延長健康教育2號產品6個月的存續期限，而健康教育4號產品無法向受益人分配本季信託收益。

對此情況，萬向信託對投資者表示，力爭在三個月內，提出專案後續營運處置方案。而在11月下旬，三個月期限即將到來之際，事件又生變故。萬向信託官網於11月24日發布公告，向投資者披露了「方案」，投資者普遍對該「方案」表示「無法接受」，違約風波由此發酵。

財聯社報導，萬向信託被爆違約，源自於投資者的維權活動。11月28日，數十位投資人聚集在中國國家金融監督管理總局浙江監管局，舉報萬向信託旗下兩個產品未能如期兌付，質疑資金使用情況。

實際上，停止兌付的產品可能不只以上兩個。投資人提供的公告截圖顯示，萬向信託無法正常兌付的信託產品達數十個，風險正在累積。