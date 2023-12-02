顧客嫌吵起衝突 海底撈部分門店禁跳「科目三」

海底撈小哥跳科目三暴紅。（視頻截圖）

近日爆火的海底撈「科目三」，最近又進化出「擦玻璃舞」。但無論怎麼跳，就是有顧客覺得不適，江蘇淮安一家門店近日甚至發生顧客覺得太吵而與鄰桌衝突報警事件。兩大官媒也分別發表評論，要求海底撈檢視「科目三」是否「撈過界」，並稱「保證菜品質量才是硬道理」。目前有部分門店已不讓跳「科目三」，不少門店則改為定時定點表演，不讓舞者接近顧客餐桌。

來源：YouTube

綜合媒體報導，江蘇淮安一家門店有顧客帶著孩子到海底撈過生日，點了「科目三」表演，而隔壁飯桌因為覺得太吵，雙方開始爭吵並推搡。工作人員在旁邊制止。最後矛盾升級，警察出面調停。

海底撈稱讓顧客有更好的體驗和感受，「現在我們已對『科目三』進行管理，集中定點表演，比如一天表演三場、五場，除非顧客有特別要求」。

具體的表演時間大多集中在晚上6時到9時，在整點或半點的時候會有一至兩場表演。由於無法到餐桌進行表演，如果顧客距離表演的地方太遠，只能起身前去觀看。

有網友指出，某門店海底撈工作人員說因版權原因，「科目三」已經不讓跳了。還有網友稱蘇州某門店中午還在跳，晚上就不行了。

一名海底撈店員稱，「有的門店確實不讓跳了，有的門店則規定在一定時間段內跳，會在高峰期跳」，「如果客人想跳其他舞蹈的話，暫時沒有版權就跳不了」。

人民網評論，「科目三」可謂毀譽參半，要看到的是，這種舞蹈到底是否違規，是否違背公序良俗，是否違背大多數顧客的情感底線。但要把握兩點，其一，即便對舞蹈不滿，也不應把板子打在員工身上；其二，海底撈以貼心服務聞名，但無論什麽服務還是應守住邊界。切莫玩得過嗨而跑偏了，跳得過於熱切而低俗了。