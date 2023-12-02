投籃5點1線…瀋陽63歲爺投球像裝導航 破2世界紀錄

王大爺投籃。

遼寧瀋陽63歲的退休 大爺王利智，因為出神入化的投籃技術，獲得了金氏和WRCA（世界紀錄認證機構）兩項世界紀錄認證。如今，他不但成為當地的知名人物，更被各大衛視爭相報導，還登上了社群媒體 熱搜。

中新網報導，左右手交替投籃和蒙眼投籃是王大爺的絕活，看過王大爺視頻的網友說，「大爺的籃球裡好像裝了導航」。

63岁沈阳大爷投篮投出2项世界纪录！



技术工人王利智，退休后喜欢上篮球，独创了高命中率投球法。苦练一年后，能连续罚中100颗球。但他不满足，又设立更难的目标——罚球线蒙眼投篮。如今，王大爷已拿到吉尼斯和WRCA世界纪录认证。明年，他计划和老伴自驾到巴黎，在街头表演“China老头蒙眼投篮”。 pic.twitter.com/TQMyAypKDS — New China 中文 (@XinhuaChinese) 2023年11月24日

來源：X平台

談到與籃球結緣，王大爺感激地說，「籃球改變了我的生活，我從來沒想過能得到這麼多認可和關注，我現在覺得很幸福」。

前幾年從機械製造的崗位上退休後，王大爺公園遇到了一群打籃球的年輕人，後來就迷上了籃球。他將工作中養成的習慣用到了投籃上。「站在罰球線上，我就把自己當成一個機器人，只思考發多大的力，用什麼角度，用什麼姿勢才能連續進球」。

王利智獲得世界紀錄認證。（取材自央廣網）

王大爺總結出了一套「弩式投籃法」，將籃框、籃球前側、手、肘、腳尖，這五點形成一條線，這條線就好像是弩上的那根棍，按照這條力線投球，投籃命中率會大大提高。

2021年，他打破了由美國一位籃球教練保持的罰球線上左右手交替投籃的金氏世界紀錄。沒多久，他又獲得了罰球線上蒙眼投籃的WRCA世界紀錄認證。

王大爺的投籃技巧仍在不斷精進，「現在（左右手交替投籃）能連續進100多個，蒙眼投籃能連續進四、五十個」。