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無效社交傷荷包? 吉林女發朋友圈：不參與普通同學隨禮

中國新聞組／北京2日電
「為避免無效社交」，女生朋友圈發文不隨禮。（取材自極目新聞）
「為避免無效社交」，女生朋友圈發文不隨禮。（取材自極目新聞）

年底結婚旺季將屆，不少人為親友喜事開心，也為自己因隨份子錢而逐漸乾扁的荷包傷腦筯。吉林延邊有一名女子為此在朋友圈發文，稱自己為「避免無效社交」不參與普通同學隨禮。而發出朋友圈後，果真目前還沒人讓她隨禮。女子此舉引來兩極看法，有網友稱這屆年輕人也開始整頓份子錢了。

據極目新聞報導，當事女子小王在朋友圈發文稱： 「馬上到假期了，有很多認識的人結婚，其中有十年沒聯繫過，今年才來加我聯繫方式的初中同學邀請去參加婚禮。覺得以後還會出現這種情況，而且自己本身很反感隨禮這條習俗，就直接發朋友圈說清楚。同意我的想法的人不用多解釋，不同意我想法的人也不會和我成為好朋友，這樣以後不太熟的朋友就不會叫我去隨禮了。」

小王稱，發出這條朋友圈後，目前還沒有人讓自己隨禮。

對此，許多網友表示深有同感，「做了我想做不敢做的事」，認為「幹得漂亮，這屆年輕人開始整頓份子錢了」；也有網友表示沒有必要發朋友圈，覺得沒必要可以不去隨禮，有的人發出邀請，也不一定完全是為了那點份子錢，只是出於尊重，圖個熱鬧。

中國經濟復甦不如預期，青年失業居高不下，喜宴隨禮對愈來愈多的年輕人成了一種經濟上的負擔。今年超長的十一假期就有大批年輕網友吐槽稱，自己的工資只有5000多元（人民幣，下同），十一期間她卻得花近3000元隨份子參加婚禮，因「都是自己的同學朋友結婚，不好意思不去」，讓她身心俱疲，更為自己的錢包「擔憂」。

網友的吐槽迅速引發共鳴，有人稱「3800元的工資，十一隨了4600元的禮錢了，好傷」。也有網友稱，收到不熟朋友送來的喜帖，他們也不想隨禮，但看到不少報導稱有人不隨禮惹怒了同事親友，讓他們也很猶豫。

對此，重慶師範大學心理學教授周小燕認為，收到平時沒有任何交集，只是表面上同事關係的人送來的喜帖「炸彈」，著實讓人覺得莫名其妙，而把這樣一位陌生人請到婚禮上來，「這樣八竿子打不著的祝福要來幹嘛呢？ 」建議對這部分人發喜帖時要慎重考慮，若真擔心失禮，可託人說明情況，避免出現上述尷尬。

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