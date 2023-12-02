中國地方「窮財政富養人」 臨聘工比正職多1.8倍 薪資支出超稅收

中國地方政府聘雇人員持續增加，給地方財政帶來沉重負擔。示意圖。（取材自微博）

中國地方財政惡化已成為嚴重問題。烏蒙山區一個縣就出現「窮財政富養人」的現象，縣府聘雇人員持續增加，給縣級財政帶來沉重負擔。

中國官媒新華社旗下「半月談」期刊報導指出，據烏蒙山區A縣財政局的2023年該縣保工資支出預算 表，該縣當年保工資預算總支出為26.3億元（人民幣，下同，約3.7億美元），其中在職人員20億元，離退休 人員1.7億元，臨聘人員4.6億元。

臨聘人員總工資預算雖然低於在職人員總工資預算的四分之一，但臨聘人員的數量卻是在職人員的1.8倍，人數約2萬8806人；在職人員總數約1萬5580人。

A縣財政局有關負責人說，臨時工的聘用主要有兩類：一類是有上級政府發布政策依據的聘用，如生態護林員、協警、村組幹部等；一類是縣級及以下政府部門根據實際工作需要聘用的，如司機、廚師、打字員等。

報導稱，部分臨聘人員事實上成為長期聘用人員，例如在縣委辦負責文印工作的王某已經做了23年，現在他每月工資2500元，年底考核合格還可以拿到6000元績效獎金。在增加的財政供養人員中，臨聘人員是增速最快、數量最多的群體。

然而，A縣2022年的一般公共預算收入為7.02億元，上級補助收入為42.3億元。一般公共預算收入明顯無法負擔財政供養人員的工資支出，必須靠上級財政的一般轉移支付中騰挪資金來支付。A縣財政局有關負責人表示，去年全縣支付臨聘人員工資近5億元，其中只有8000萬元是由縣級以上專項資金支持的。

報導指，按照基層「保工資、保運轉、保民生」的要求，必須將臨聘人員工資支出納入縣級財政工資預算予以保障，但其中隱藏不少缺乏聘用依據的臨聘人員的工資在基層各級政府部門的辦公經費之中。以A縣某鄉為例，該鄉政府共有14名臨聘人員，每年臨聘人員的工資支出約45萬元，從全鄉公用經費列支，占公用經費總額的55%。

而大部分臨聘人員的招錄和管理沒有統一部門負責，基本按照「誰用人、誰招錄」原則進行，無需經過編制部門、財政部 門、組織部門、人社部門批準或備案，招錄程序較為隨意，存在數量無序增長、質量無法保障的現象，人情聘、關係聘較難杜絕。

為了防止財政大包大攬，貴州省社會科學院副研究員張可表示，可以採取勞務派遣、政府購買服務等多元方式解決基層實際用工需求，防止一些部門大包大攬帶來臨聘人員「能進不能出」的問題。

A縣縣長則表示，「上級政府要麼不要出台政策，出台政策就要根據事權畫分配備足額資金，明確資金來源，否則最終都由縣級財政承壓，矛盾全部匯聚在基層。」