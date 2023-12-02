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大熊貓「陽光」和「甜甜」將返中國 英國民眾送別

中國新聞組／北京2日電
雄性大熊貓「陽光」。(取材自中國網／ 蘇格蘭皇家動物學會圖)
雄性大熊貓「陽光」。(取材自中國網／ 蘇格蘭皇家動物學會圖)

英國唯一一對大熊貓「陽光」和「甜甜」將於下周結束12年的旅英生活，由愛丁堡動物園返回中國。出於安保原因，英方不公布具體日期和時間。由於「陽光」和「甜甜」的館舍自11月30日起關閉，準備返回中國事宜，許多英國民眾趕在閉館前到愛丁堡動物園再看兩隻大熊貓一眼，有人直接cosplay成大熊貓送別。 中國外交部表示，中英兩國的大熊貓合作將會繼續。

中國日報引據英國廣播公司（BBC）報導，2011年12月，作為蘇格蘭皇家動物學會（The Royal Zoological Society of Scotland）與中國野生動物保護協會達成的為期十年協議的一部分，「陽光」與「甜甜」被送抵位於英國北部的愛丁堡。這份協議後因疫情延期兩年。

「陽光」和「甜甜」從英國離開後，預計將先飛往四川，並在雅安的中國保護大熊貓研究中心開啟為期一個月的隔離。

盡管天氣寒冷，有許多民眾前往愛丁堡動物園和「陽光」、「甜甜」道別的熱情不減。中國日報報導指出，大熊貓館舍前人頭攢動。不少遊客手捧熊貓玩偶，身著有熊貓元素的服飾，也有人直接cosplay成大熊貓趕來送別。

雌性大熊貓「甜甜」。(取材自中國網／ 蘇格蘭皇家動物學會圖)
雌性大熊貓「甜甜」。(取材自中國網／ 蘇格蘭皇家動物學會圖)

遊客麗莎·泰勒與其伴侶詹姆斯·羅賓遜是第四次到訪動物園。泰勒手捧兩隻「國寶」，而這樣的熊貓玩偶，她一共有26隻。泰勒說，能在英國看到大熊貓是一種「榮幸」。凡妮莎·莫蘭·斯特蘭奇一家四口自2018年來已來過熊貓館28次，他們驅車近一小時才能到達動物園，仍樂此不疲。大熊貓更激發了他們的女兒未來從事動物保護工作的職業理想。

報導指出，愛丁堡動物園為「陽光」和「甜甜」做了無微不至的準備，包括投入25萬英鎊（約合人民幣225.31萬元）新建兩個館舍，各自包括一片竹林、一間臥室、溪水池和遊樂設施等，每年還花費大約7萬英鎊從位於荷蘭的有機農場採購新鮮竹子。而大熊貓的到來，也幫助當時正經歷赤字的蘇格蘭皇家動物學會扭虧為盈。

對於「陽光」和「甜甜」回國後，中英兩國間的大熊貓合作是否會延續下去，中國外交部發言人汪文斌表示，中英自2011年開展大熊貓保護研究國際合作以來，為增進中英人民之間的相互了解和友誼發揮了重要作用。今後中方願意同包括英國在內的國際合作夥伴，繼續加強瀕危物種和生物多樣性保護領域的合作，增進中外人民之間的友好感情。

大熊貓「陽光」和「甜甜」將返中國 英國民眾送別。(取材自中國網／ 蘇格蘭皇家動物...
大熊貓「陽光」和「甜甜」將返中國 英國民眾送別。(取材自中國網／ 蘇格蘭皇家動物學會圖)

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