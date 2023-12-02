A股現「女兒概念股」 AI應用Pika高顏值CEO郭文景曾念杭二中

郭文景（左）和與共同創辦人兼CTO Chenlin Meng（右）。（取材自每日經濟新聞）

A股又現「女兒概念股」。人工智慧(AI )應用Pika走紅後，該應用程式創辦人的父親實控的上市公司「信雅達」也被帶火，連漲兩天。而暴紅的Pika創辦人、高顏值學霸女郭文景，被曝曾就讀杭二中，2015年12月12日被哈佛大學 提前錄取，她英文流利，面試官誇她近乎完美。而被指蹭光的老爸郭華強則強調，僅是父女，沒投錢。

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澎湃新聞報導，信雅達科技股份有限公司11月30日發布公告稱，關注到媒體關於「視頻生成應用Pika」的相關報導，表示Pika開發團隊創辦人之一郭文景係公司實際控制人郭華強的女兒，「除上述關係外，本公司與Pika無其他關係」。

公告強調，截至目前，郭文景未在公司擔任任何職務，公司未投資Pika，也未與Pika有任何業務往來。

據了解，此事源自於人工智慧產品Pika1.0在網路爆火。11月28日，AI新創公司Pika宣布旗下AI視訊生成軟體Pika 1.0在經過4個多月的社區內部測試後推出重大升級、正式開放早期測試版，並宣布公司透過3輪融資已籌款5500萬美元(約3.9億人民幣)，在各大社群媒體上迅速走紅。

據外媒報導，Pika成立於2023年4月，目前僅有四名成員，包括創辦人兼CEO郭文景和聯合創辦人兼首席技術長Chenlin Meng，兩人都是史丹福大學AI實驗室的前博士生。在進入史丹福大學之前，郭文景學士和碩士就讀於哈佛大學，曾在Meta的AI研究部門擔任工程師。郭文景於今年4月創立了Pika，隨後Chenlin Meng加入成為聯合創始人，兩人合作開發了Pika的文本生成視頻模型。

目前，Pika 1.0只對小部分使用者開啟了測試，在Discord上的社群成員可以使用有限的功能，包括根據文字產生三秒動畫和讓圖片動起來。根據分析公司Similarweb在11月30日發布的數據，在過去28天中，Pika在Discord用戶間的分享量排在所有AI產品中的第二位，僅次於文生圖軟體Midjourney。

Pika一鍵產生的馬斯克動畫內容。（取材自澎湃新聞）

公開資料顯示，郭文景不僅是史丹福「學霸」，也是「天才少女」。

錢江晚報2015年12月的一篇報導稱，郭文景是杭二中第一個在本科階段被哈佛大學錄取的學生，也是浙江省第一個被哈佛本科提前錄取的學生。報導提到，哈佛大學本科校友面試官對她讚不絕口，「我在中國區面試六年，她是最優秀的學生之一。」