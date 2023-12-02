我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布碌崙可負擔公寓 開放申請抽籤

曼哈頓下城貝斯以色列醫院將關閉 華埠民眾憂

A股現「女兒概念股」 AI應用Pika高顏值CEO郭文景曾念杭二中

中國新聞組／上海2日電
郭文景（左）和與共同創辦人兼CTO Chenlin Meng（右）。（取材自每日經濟新聞）
郭文景（左）和與共同創辦人兼CTO Chenlin Meng（右）。（取材自每日經濟新聞）

A股又現「女兒概念股」。人工智慧(AI)應用Pika走紅後，該應用程式創辦人的父親實控的上市公司「信雅達」也被帶火，連漲兩天。而暴紅的Pika創辦人、高顏值學霸女郭文景，被曝曾就讀杭二中，2015年12月12日被哈佛大學提前錄取，她英文流利，面試官誇她近乎完美。而被指蹭光的老爸郭華強則強調，僅是父女，沒投錢。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，信雅達科技股份有限公司11月30日發布公告稱，關注到媒體關於「視頻生成應用Pika」的相關報導，表示Pika開發團隊創辦人之一郭文景係公司實際控制人郭華強的女兒，「除上述關係外，本公司與Pika無其他關係」。

公告強調，截至目前，郭文景未在公司擔任任何職務，公司未投資Pika，也未與Pika有任何業務往來。

據了解，此事源自於人工智慧產品Pika1.0在網路爆火。11月28日，AI新創公司Pika宣布旗下AI視訊生成軟體Pika 1.0在經過4個多月的社區內部測試後推出重大升級、正式開放早期測試版，並宣布公司透過3輪融資已籌款5500萬美元(約3.9億人民幣)，在各大社群媒體上迅速走紅。

據外媒報導，Pika成立於2023年4月，目前僅有四名成員，包括創辦人兼CEO郭文景和聯合創辦人兼首席技術長Chenlin Meng，兩人都是史丹福大學AI實驗室的前博士生。在進入史丹福大學之前，郭文景學士和碩士就讀於哈佛大學，曾在Meta的AI研究部門擔任工程師。郭文景於今年4月創立了Pika，隨後Chenlin Meng加入成為聯合創始人，兩人合作開發了Pika的文本生成視頻模型。

目前，Pika 1.0只對小部分使用者開啟了測試，在Discord上的社群成員可以使用有限的功能，包括根據文字產生三秒動畫和讓圖片動起來。根據分析公司Similarweb在11月30日發布的數據，在過去28天中，Pika在Discord用戶間的分享量排在所有AI產品中的第二位，僅次於文生圖軟體Midjourney。

Pika一鍵產生的馬斯克動畫內容。（取材自澎湃新聞）
Pika一鍵產生的馬斯克動畫內容。（取材自澎湃新聞）

公開資料顯示，郭文景不僅是史丹福「學霸」，也是「天才少女」。

錢江晚報2015年12月的一篇報導稱，郭文景是杭二中第一個在本科階段被哈佛大學錄取的學生，也是浙江省第一個被哈佛本科提前錄取的學生。報導提到，哈佛大學本科校友面試官對她讚不絕口，「我在中國區面試六年，她是最優秀的學生之一。」

另據每日經濟新聞，Pika公司的四位創始人中，除了郭文景，還有另一位也曾在杭二中就讀，那就是陳思禹，兩人還是同班同學。陳思禹曾獲得全國資訊學競賽、全國物理競賽雙金牌，還是第一屆北大圖靈班的成員之一。

第一屆北大圖靈班合照中，陳思禹在二排左一。（取材自每日經濟新聞）
第一屆北大圖靈班合照中，陳思禹在二排左一。（取材自每日經濟新聞）

AI 哈佛大學

上一則

快來看 好浪漫…北京史上第二次極光 3億網民圍觀

下一則

中美航天合作可望解凍？ NASA做1件事 想要嫦5採集的月壤

延伸閱讀

戀美女學霸？ 王源牽手李恩童 過感恩節

戀美女學霸？ 王源牽手李恩童 過感恩節
金秋華章，百期回望

金秋華章，百期回望
撞傷史丹福大學穆斯林學生後逃逸 駕駛罵「你們這些混蛋」

撞傷史丹福大學穆斯林學生後逃逸 駕駛罵「你們這些混蛋」
史丹福大學民主日 唐鳳影片發言 提數位社會2大挑戰

史丹福大學民主日 唐鳳影片發言 提數位社會2大挑戰

熱門新聞

海底撈科目三。

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

2023-11-29 07:30
網紅夫妻檔「國岳夫婦」疑陷入醜聞。(取材自微博)

床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…

2023-11-25 08:30
中國多位鋼鐵企業人士25日表示，2023年鋼鐵行業遭遇近五年來最嚴重的挑戰。(路透)

利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰

2023-11-26 10:21
牛騰宇被指觸犯了中國第一家庭。(取材自法廣網/ 牛騰宇母親提供)

被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常

2023-11-26 12:33
四名中國留學生在加拿大多倫多車禍身亡，示意圖。（路透）　　

加拿大多倫多中國留學生嚴重車禍 4未成年身亡

2023-11-26 22:13
朱令在病床上迎來50歲生日。（視頻截圖）

鉈中毒28年…清華女朱令智力剩7歲 病榻過50歲生日

2023-11-25 05:30

超人氣

更多 >
3家大賣場價格比一比 最便宜的是…

3家大賣場價格比一比 最便宜的是…
研究：這2種食物 提高大腸癌風險

研究：這2種食物 提高大腸癌風險
泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚 公關坦言：給她痛苦與創傷

泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚 公關坦言：給她痛苦與創傷
電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功

電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功
冬季旅遊最多人想去哪兒？ Tripadvisor說是這個漁村

冬季旅遊最多人想去哪兒？ Tripadvisor說是這個漁村