呼吸道傳染高發期 四川、廣東「綠碼」重出江湖?

呼吸道傳染高發期，有城市「綠碼」疑似重出江湖？(取材自頂端新聞)

有網民1日在網上爆料，各地已下線近一年的「綠碼」在個別城市重現。恰逢各地呼吸道傳染高發，「綠碼」出現，是什麼信號？對此，廣州市長熱線工作人員稱沒事。

頂端新聞報導，根據網民提供的圖片，四川天府健康通、廣東地區粵康碼都顯示「綠碼」，實時時間均為1日下午5時左右。

據報導，通過微信 小程序搜索廣東政務小程序「粵省事」，首頁左上角即為粵康碼，但須驗證身分。

廣州市民小馮登陸粵省事，發現確實能查到粵康碼為「綠碼」，「只是需要查詢才能看到，沒有疫情 時查找容易。」

隨後，她又通過廣州市民常用的小程序穗好辦查詢健康碼 ，發現也能查到，「很神奇，我記得健康碼已經下線了。」

報導指出，經過查詢，發現早在2023年2月16日，粵康碼就已下線，公告中稱：「針對下線的服務，我們也將按照有關法律法規規定，銷毀服務相關所有數據，切實保障個人信息安全。」

報導說，已下線近一年的綠碼，重現「江湖」意味著什麼？頂端新聞記者以市民身分分別撥打廣州市衛健委和市長熱線，衛健委工作人員稱，此事不由其管轄。

市長熱線工作人員稱，自己查詢時，也能看到「綠碼」，並詢問是否對生活和出行產生影響。在得知並無後，工作人員說，「（疫情）已經過去了，沒有事。」

報導指出，通過支付寶查詢健康碼發現，界面顯示：「您訪問的應用河南健康碼已停止服務」。