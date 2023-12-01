因暴雨下台 鄭州市長重回正廳級 副市長也復出

侯紅曾因鄭州特大暴雨事件被黨內嚴重警告、政務降級處分，此為資料圖。（取材自南方都市報）

曾因2021年鄭州 特大暴雨 災害被黨內嚴重警告、政務降級處分的鄭州原市長侯紅，已重回「正廳級」。河南 省衛健委官網「領導信息」一欄顯示，侯紅現任黨組副書記、副主任（正廳級）。她的名字排在河南省衛健委主任黃紅霞之前，在9名委領導中排名第一。

南方都市報報導，當時被政務記大過處分的鄭州市政府黨組成員、副市長陳宏偉，近日，鄭州市政府網站更新信息顯示，陳宏偉已任鄭州市委常委，市政府副市長、黨組副書記。根據「中華人民共和國公職人員政務處分法」，記大過處分的期間為18個月。陳宏偉正是在政務記大過處分期滿後，獲任鄭州市委常委職務。

近年來，公開報導顯示，領導幹部被問責、處分後再度「復出」、重新任職的情況並不罕見。

據報導，2021年7月，河南省遭遇特大暴雨災害，發生嚴重洪澇災害，特別是7月20日鄭州市遭受重大人員傷亡和財產損失。災害共造成河南省150個縣（市、區）1478.6萬人受災，因災死亡失蹤398人，其中鄭州市380人；直接經濟損失1200.6億元（人民幣，下同，約168.89億美元），其中鄭州市409億元。

經國務院調查組調查認定，鄭州市委市政府及有關區縣（市）、部門和單位風險意識不強，對這場特大災害認識準備不足、防範組織不力、應急處置不當，存在失職瀆職行為。2022年1月，國務院調查組嚴肅查處鄭州「720」特大暴雨災害相關責任人。其中，給予時任鄭州市委副書記、市長侯紅黨內嚴重警告、政務降級處分。

彼時，河南省衛健委主任、書記是闞全程，闞全程於今年1月出任河南省政協人口資源委員會主任。目前，河南省衛健委黨組書記處於空缺狀態。在河南省衛健委的官網領導信息欄中，共有9人，分別是侯紅、黃紅霞、張若石、周勇、郭萬申、孫兵、王福偉、路修德、李紅樂。其中，黃紅霞是今年1月由河南省衛健委副主任升任主任的。

侯紅排名在黃紅霞之前。在河南省衛健委官方微信「健康河南」發布的信息中，最近一次兩人一同出席活動是在今年10月，報導稱，河南省衛生健康委黨組副書記、副主任侯紅，省衛生健康委主任黃紅霞分別帶隊赴北京大學第六醫院等醫院，回訪國家區域醫療中心輸出醫院，積極推動雙方合作共建事項，全力推進項目建設提速提質提效，努力打造國家區域醫療中心「河南樣板」。