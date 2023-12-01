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中金要求分析師不唱空、不炫富

中國新聞組／北京1日電
中國國際金融公司（中金）標識。(路透資料照片)
中國國際金融公司（中金）標識。(路透資料照片)

中國經濟及股市持續低迷氛圍下，路透根據一份內部備忘錄報告說，中國市值第三大的投資銀行中國國際金融公司（中金公司）告知其分析師不要發表對中國經濟或金融市場的悲觀看法。該公司同時要求員工要避免炫耀奢華的生活方式，勿佩戴奢侈品牌的衣著，或向第三方透露薪酬水平。目前，中金未有相關回應。

彭博社昨天披露這份備忘錄。這份發送給中金公司研究部門的備忘錄稱，員工應「確保其家庭成員遵守社會和道德標準」。

中金公司也在備忘錄中表示，在與海外客戶打交道時應格外謹慎，以避免政治和國家安全風險。

路透稱，儘管中國市場分析師和評論員的負面評論經常受到當局的審查，但這種趨勢在去年中國經濟成長開始疲軟後變得更加明顯。

中國政府也加強對腐敗的打擊力度，並批評「金融精英」過著「享樂主義」的生活方式——這是2021年開始的「共同富裕」行動的一部分。

中國各大銀行早在2022年就開始發出口頭指示，警告銀行人員停止在社群媒體上發布描繪奢華生活方式的照片。

國營銀行也被迫削減投資銀行家的薪資和福利，包括削減旅行和娛樂方面的補助和預算

美國之音報導，新加坡的「聰明的投資者」（The Smart Investor）創始人之一David Kuo在接受馬來西亞的Biztech Asia採訪時說，中國昨天公布的11月製造業採購經理指數（PMI）顯示，11月的PMI為 49.4，較10月下降0.1，低於市場預期。 這說明中國未來的經濟發展舉步維艱，也困難重重。

他表示，但中共卻希望向外界描繪出一幅中國經濟在健康發展的圖畫，不希望任何有損中國發展的負面的、壞消息。

投資 新加坡 預算

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