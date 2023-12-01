中國製造業PMI 連2個月萎縮

中國國家統計局11月30日公布11月製造業採購經理人指數（PMI）為49.4，連續兩個月低於50榮枯線。（新華社）

中國國家統計局11月30日公布11月製造業採購經理人指數（PMI）為49.4，意外較10月下降0.1，連續兩個月低於50榮枯線。對此，專家認為，中國經濟回升動能不足，製造業活動連續二個月萎縮，尤其小微企業的訂單不足及銷售困難，導致PMI低於預期，顯示需要採取更多刺激措施來支撐經濟成長。

中小企業狀況不佳是PMI不如預期的重要因素，11月的中、小型企業PMI分別為48.8和47.8，景氣水準仍然偏弱。但大型企業PMI保持擴張，大型企業PMI為50.5，比上月下降0.2，連續六個月保持在擴張區間。

一財網報導，中國物流與採購聯合會特約分析師張立群分析，11月PMI指數繼續小幅回落，表明經濟回升動能仍需加強，反映需求不足的企業占比達到60.55%，需求收縮問題更為突出，是企業生產和採購意願不足的主因。

張立群表示，製造業PMI較10月下降，尤其小微企業訂單不足、產品銷售困難，由此導致資金循環不暢、債務關係緊張等，也是金融風險加大的重要原因。

值得注意的是，供需兩端有同步走弱的情況，從需求端來看，11月製造業市場需求整體在前月基礎上保持相對穩定，新訂單指數為49.4，較前月微幅下降0.1。外需整體進一步收縮，新出口訂單指數為46.3，較前月下降0.5，連續兩個月下降。

中國物流資訊中心專家文韜表示，企業對市場需求不足的感受有小幅上升跡象，反映市場需求不足的企業比重為60.6%，較前月上升0.7個百分點，在連續三個月運行在60%以下後再次回到60%以上。

市場需求不足仍是主要困難。財信研究院副院長伍超明分析，房地產 市場景氣欠佳，繼續拖累上下游產業鏈。另外，全球需求放緩、國內需求不足、預期信心不振也對製造業恢復構成掣肘。

文韜表示，高技術製造業生產指數為52.3，較前月上升3.8，在10月短暫降至50以下後快速回到擴張區間，顯示高技術製造業生產韌性較好。

文韜指出，原材料價格增速放緩有助於減緩原材料上漲壓力，尤其當前世界經濟仍偏弱運行，國際大宗商品價格趨於下跌，因此對國際大宗商品市場依賴程度較高的基礎原材料行業的購進價格指數較前月下降6個百分點。