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雲南哀牢山人鳥情緣：曾經上山點火打鳥 現在熄燈3個月護鳥

中國新聞組／北京1日電
候島過境畫面。（取材自人民日報）
候島過境畫面。（取材自人民日報）

雲南哀牢山國家級自然保護區南華片區的大中山山脈，是上萬候鳥秋冬遷徙的重要通道。每遇候鳥遷徙時節，鳥道沿線村莊就自發關閉高頻射燈3個月，讓候鳥群安心過境。從早年「打候鳥來吃」到與鳥和平共存，村民用「熄燈護鳥」的守護候鳥，迄今已持續近20年。

人民日報報導，當地不足兩萬人的楚雄彜族自治州南華縣馬街鎮，每年9月都會開始迎接數以百萬計的過境候鳥，「千年鳥道」，鳥鳴不絕，一直持續到來年2月。以前的人進山，是為了「打鳥」，大中山因此又稱「打雀山」；如今的人進山，是為了「護鳥」。

警方在林間巡護。（取材自人民日報）
警方在林間巡護。（取材自人民日報）

南華縣紅土坡森林派出所的民警們追隨著鳥兒的蹤跡，9月入駐林區，次年2月撤離，一守就是40年。巡山之路不簡單，晚上車巡，遇上大霧能見度僅兩三米，眼睛緊貼在擋風玻璃上看，也只有模糊的影子；白天步巡，翻山趟河，山路崎嶇，霧雨打濕衣服，只能靠體溫焐幹。

新警盧貴強的上崗第一課，就是牢記「5條護鳥道、157個山梁、474個山道」，辨認果子，熟悉溝渠。老所長說，只有記住這些，才不會在大山中迷失方向。

「最後一次查處打鳥是什麽時候？」派出所好幾個人回憶了半天，才大致確定是2017年白露之後。大中山「打雀」曾是當地人代代相傳的「習慣」，上世紀八九十年代，派出所和保護區開始持續宣傳保護候鳥，執法部門也加大打擊力度，設置視頻監控、把巡迴法庭開到村裡，「打雀山」中終於「打鳥」絕跡。

鳥道沿線村莊的人鳥情緣。（取材自人民日報）
鳥道沿線村莊的人鳥情緣。（取材自人民日報）

不僅如此，近20年來，鳥道沿線村莊自發關閉高頻射燈3個月，與民警們一同守護過境候鳥。最令紅土坡森林派出所所長張躍平感慨的是，「以前群眾總說『你們保護區』，現在群眾都說『我們哀牢山』」。

這些年來，馬街鎮大力發展生態旅遊，吸引許多慕名而來的遊客，今年當地趁勢組織了首次護鳥周活動；通過人工擴繁、野外回歸等，哀牢山中珍稀瀕危植物種群也漸漸恢復，「護鳥山」下一步成為「觀鳥山」指日可待。

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