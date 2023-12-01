遼寧司機運18噸甘蔗到西安慘遭「甩單」 熱心市民半天買光

熱心市民買下半車甘蔗免費發給路人。（取材自極目新聞）

遼寧籍一名貨車司機田師傅日前接單從廣西運送18噸甘蔗到陝西寶雞，後又按要求再運到西安，卻被貨主甩單，讓他自己賣甘蔗抵運費。西安市民聞訊趕來，半天將他的甘蔗買光。田師傅說，賣完甘蔗後，仍虧損數千元人民幣。接單平台方表示，將協助司機追討運費。

極目新聞報導，遼寧的貨車司機田師傅在「貨車幫」App 上接單，從廣西運送一車甘蔗到陝西寶雞。當他把甘蔗運到寶雞時，貨主又要讓他運到西安。然而，甘蔗運到西安後，貨主仍未現身，還讓田師傅自己把甘蔗賣了當作運費，「貨主在電話裡說，甘蔗不值錢，不要了，讓我自己想辦法賣掉。」田師傅說。

田師傅只好自己在西安雨潤水果批發市場賣甘蔗。然而滯留在批發市場的四、五天裡，來買甘蔗的人寥寥無幾。這幾日，田師傅吃住都在貨車上，剩下的錢也不夠他回家，「我就是一個開貨車的，哪會賣甘蔗呀？」。

無奈之下，田師傅向媒體求助。當地媒體網路直播盧了田師傅的遭遇。有不少西安市民趕到現場，紛紛伸出援手購買甘蔗。市民孫先生看到直播，專程從20多公里外趕過來買甘蔗，「大家都在獻愛心，我也過來買一點。」一個多小時過去，田師傅的半車甘蔗賣了4000多元（約564美元）。

據報導，做水果生意的黑先生買下了田師傅剩餘的半車甘蔗。黑先生表示，看到直播後就把賣水果的同行都叫了過來，一起幫幫田師傅，「要讓田師傅看到陝西人的熱情，絕對不能讓他寒了心。」

當時田師傅流下了激動的淚水，他立刻把剩下的半車甘蔗運到黑先生安排的地方。黑先生向田師傅支付了5000多元甘蔗款，並表示要把剩下的半車甘蔗免費送給西安市民品嚐。

加上之前賣掉甘蔗的4000多元，田師傅一共賣了近1萬元，以為能保住成本。然而，他最後算帳發現，加上運費、壓車費等成本，他需要進帳約1.3萬元才能保證不虧本。細細算來，這趟活依舊虧損了幾千元。

報導指出，滿幫集團「貨車幫」App平台正在協助田師傅，讓貨主盡力補齊運費，彌補他的損失。接單平台方表示，供貨方和貨主發生糾紛，貨主把甘蔗交給司機自行處理抵運費的做法，極其不負責任，平台方將協助司機追討運費。

田師傅正在西安周邊配貨，即將離開西安，前往下一個送貨地點。他感慨，「最開始來的時候確實挺心寒的，挺不得勁的，憋屈了好幾天，後來西安市民的熱情又讓人感動」。

據報導，田師傅表示，供貨方和收貨方有糾紛，不應該讓貨車司機承擔風險和損失，「不過，下次有人要送貨到西安，我還會再來。」目前，供貨方和貨主暫未就此事作出回應。