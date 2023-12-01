整下巴又整鼻子?中國「跨欄女神」吳艷妮：只做了雙眼皮

吳豔妮接受專訪時表示，女生就是愛美，顏值變化是因為體脂率變低和化妝。(取材自微博)

中國田徑運動員、女子100米欄選手吳艷妮不只成績出色，還擁有精緻外表，被大家封為「跨欄女神」。近日，騰訊新聞發布了吳艷妮的專訪視頻，當被問到運動員成為網紅是否有利於競技體育發展時，吳艷妮表示：「我一直都覺得自己是個普通的小鎮姑娘」。對於很多人給她的「網紅」標籤，吳艷妮並不認同，更直言這個詞是在侮辱所有運動員。

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綜合紅星新聞、頭條新聞報導，吳艷妮還談到了整容話題。吳豔妮表示，自己的雙眼皮是割的，「女生愛美，我也想要自己變美，我不可能因為網路上的某些言論，去阻斷我通往美的道路。」

吳艷妮稱，自己為了能上鏡，只做了雙眼皮，「他們說吳艷妮又整了下巴又整了鼻子，我很開心，說明我化妝化得好，我很謝謝他們。但我的下巴確實沒整，天生的就是這麼尖，以前是嬰兒肥。現在瘦下去了，體脂率很低，很多黑粉在留言區放我2017年的截圖，確實很胖很黑。」

吳艷妮表示自己變美的秘訣就是化妝和減肥，「體脂率降了之後，他們就覺得我去整容了，其實沒有，我體脂率是13%。」

今年6月底的全國田徑冠軍賽暨世錦賽及亞運會選拔賽上，吳艷妮以12秒93的成績問鼎女子100米欄冠軍，達標亞運會。吳艷妮賽場內外的生活都備受田徑迷關注。

對於女子100米欄項目這些年發生的變化，吳艷妮坦言十分開心，近幾年，大家愈來愈了解女子100米欄項目。「過去很多人見到我都會說，『妳是練110米欄的嗎？』現在大家能認識我是練女子100米欄的」。

吳艷妮今年26歲，在女子100米欄項目中練習了11年，「所有運動員每天拚死拚活地體驗著常人無法接受的苦和累，大家不是想成為網紅。」

據報導，吳艷妮站在起跑線時總會做出標誌性動作，晃肩，單手點眉心，食指指天，她說那是她與外公獨特的交流方式。