莫言文學館落戶故鄉山東啟用 全景展現諾獎得主寫作史

莫言文學藝術館11月28日在山東高密開館，諾貝爾文學獎得主莫言現場講述自己的成長之路。(中通社)

「莫言文學藝術館」11月28日在知名作家莫言的家鄉——山東濰坊高密啟用。這座四層高、以莫言命名的展館，全景式地重現了「莫言的文學世界」，還將其創作「紅高粱」等獲獎名著的書房，以實物重現的方式「搬到」現場。莫言在展館啟用儀式中表示，希望有更多的中外文學愛好者來這裡交流，使這座展館成為中國文學的一方開放園地。

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文匯報報導，這座四層高的宏偉展館，透過文稿、照片、實物、影像等形式，全景展現了作家莫言的成長史與寫作史，同時集中展示了山東濰坊特別是高密當地的各種民俗藝術。知名作家王蒙為這座新館題寫館名，作家馮驥才驅車500里，特地到現場見證並致賀。

報導指出，磚紅色的牆面分外耀眼，與火紅的「紅高粱」互為呼應，成為當地紅高粱小鎮的標誌性景觀。展館內的文圖結合回顧了莫言兒時的求學經歷到蜚聲國際歷程。不僅能看到當年莫言創作「紅高粱」的手稿，還能看到他在軍藝學習、創作時期的宿舍模型，和以全息投影形式呈現的、作家在諾獎頒獎禮現場致辭時的實況。

在展館啟用儀式現場，莫言表示，「今後，我希望有更多的文學愛好者來這裡參觀，希望有國外的文藝界人士來這裡交流，也希望有更多作家、藝術家的作品在這裡進行展覽展示，希望這座展館能夠成為中國文學的一方開放園地。」