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史觀不正？「易中天中華史」遭下架

中國新聞組╱北京30日電
易中天撰寫的「易中天中華史」套書，出版多年突遭下架。(取材自百度百科)
易中天撰寫的「易中天中華史」套書，出版多年突遭下架。(取材自百度百科)

中國文化學者易中天撰寫的「易中天中華史」套書，出版多年後突遭下架，出版社正在修訂內容力圖符合官方要求。知情人士指出，該書作者對歷史的見解和評論是遭下架的原因。

新浪財經報導，「易中天中華史」的出版商果麥文化是上市公司，這套書出版後銷量就很好。果麥文化董秘表示，公司已於2022年自查召回了「易中天中華史」，目前在修訂中。

不過，有知情的出版界人士告訴中央社，下架是因為收到主管單位要求下架的通知，並不是出版社主動作為。

他說，易中天是文化名人，常就時事發言，所以其言行本就容易引起注意。此外，這套書裡有易中天自己對中國歷史的見解，譬如涉及文明史長度是3000年還是5000年等問題，此外還有對很多史實的評論，「會讓人有所聯想」。

知情人士表示，下架事件已經發生一年多，出版商還在爭取能夠讓此書上架面市，一直和上級部門協商，作者也配合修改，書已被改得「面目模糊」。

中央社報導，中共嚴控史觀，歷史書因此易成為敏感禁區。

華裔學者張泰蘇引述可靠消息說，中國官方已經編寫20年的清史最近沒有通過政治審查，原因包括被批評「受國外新清史影響過大」；而「新清史」被認為對「大一統」、「中國認同」及「漢化」等既成觀點構成挑戰。

另一個例子是，出版了許多非傳統中國史觀讀物的台灣「八旗文化」總編輯富察（李延賀），今年3月赴中國大陸被拘捕至今已經8個多月，中國官方說法是他涉嫌從事煽動分裂國家犯罪活動，上海市國家安全局對其採取刑事強制措施，相關案件正在進一步辦理中。外界多認為，富察被捕可能與其在台出版的書籍內容有關。

此外，為避免引發「以古諷今」的聯想，中國官方也會嚴審歷史讀物。中國已故明史專家陳梧桐再版著作「崇禎：勤政的亡國君」，就因為書封評論「昏招連連步步錯，越是『勤政』越亡國」讓人聯想到中共領導人習近平，10月被全面下架。

易中天撰寫的「易中天中華史」套書，出版多年突遭下架。(取材自知乎)
易中天撰寫的「易中天中華史」套書，出版多年突遭下架。(取材自知乎)

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