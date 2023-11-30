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太絲滑…南京野豬12分鐘橫渡長江 還會避開輪船

中國新聞組／北京30日電
南京海事局交管中心值班人員透過安置在長江三橋上的攝影機發現，一頭野豬正在由北向南橫渡長江。由於距離較遠，野豬背部露出水面，看起來只有黑黑的一點。（取材自現代快報）
南京海事局交管中心值班人員透過安置在長江三橋上的攝影機發現，一頭野豬正在由北向南橫渡長江。由於距離較遠，野豬背部露出水面，看起來只有黑黑的一點。（取材自現代快報）

在南京，沒有一隻鴨子能遊過長江，但野豬可以。近日，南京海事局交管中心值班人員透過安置在長江三橋上的攝影機發現，一頭野豬正在由北向南橫渡長江，期間，野豬靈活地避開了多艘航行中的輪船，最終安全上岸，總共只花費約12分鐘。網友紛紛讚嘆這隻野豬解鎖新技能，橫渡長江「太絲滑了」。

來源：YouTube

現代快報報導，從影片中可以看到，值班人員發現野豬的地點，位於長江三橋面向大勝關鐵路橋方向，時間是傍晚5時20分，當時野豬已經暢游至江中心。由於距離較遠，野豬背部露出水面，看起來只有黑黑的一點。

一頭野豬正在由北向南橫渡長江，期間還靈活地避開了多艘航行中的輪船。（取材自快科技...
一頭野豬正在由北向南橫渡長江，期間還靈活地避開了多艘航行中的輪船。（取材自快科技）

長江航道繁忙，傍晚的江面上船舶往來不斷，野豬此時橫渡長江，相當於橫跨了整個「水上高速」。一路上，野豬游泳速度極快，遇到了多艘正常航行的輪船，讓圍觀的工作人員為牠捏了一把汗。不過，好在都是有驚無險。

最終，5時33分，野豬結束了這趟冬泳歷險之旅，抵達長江對岸。牠上岸甩掉身上的水，悠然離去，消失在夜幕中

據報導，近幾年，因為野豬頻繁闖入校園，出沒紫金山、居民社區、奶茶店，經常登上熱搜，南京被網友稱為「野豬之城」。野豬游泳的畫面也不罕見，2021年11月在中山植物園附近的前湖中，就有兩大一小三頭野豬在湖中暢遊。中國多地也曾發現野豬暢泳河的畫面。據悉，野豬是天生的游泳健將。

另據快科技報導，2000年8月1日，中國國家林業局將各種不同亞種野豬列入了「國家保護的有益的或有重要經濟、科學研究價值的陸生野生動物名錄」，就是俗稱的「三有動物」，私自捕殺是違法的，因此更加助長了野豬的繁殖。

隨著生態環境的改善，加上沒有天敵，長江下游區域的野豬繁殖生猛，部分地區甚至氾濫成災，野豬和人類正面交鋒的機會越來越大。

今年早些時候，林業局公布了新版名錄，部分地區致害嚴重的野豬已被調出「三有」名錄，其獵捕管理發生變化，開展獵捕活動程序更加簡便，但不代表可以隨意捕殺。

在野豬過度氾濫的地區，地方可以進行野豬獵捕活動，而且進行野豬獵捕活動可以不再需要申請、核發狩獵證，也不再實行限額管理。

依自然保護區條例等規定，不得在自然保護區內進行野豬等野生動物獵捕活動，對擴散出自然保護區範圍進入人類活動頻繁區域的野豬，才可獵捕。對於野豬獵取物，也只能用於科學研究等非食用性利用方式，嚴防濫食及非法交易獵取物。

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