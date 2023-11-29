軍大衣翻紅高校生瘋搶 分析：社群媒體發酵掀跟風

軍大衣被當代大學生搶購，蔚為潮流。（取材自「牲產隊2022」）

近日，軍大衣再次翻紅，甚至有網友表示「軍大衣正在占領冬季市場」。紅星新聞報導，不少年輕消費者表示「新奇好玩」是購買主因，而軍大衣的銷售量也隨著中國南北氣候差異大。另有分析指出，軍大衣會被當代大學生搶購成潮流，主要與社群媒體 發酵有關。

課堂上不乏學生穿著軍大衣。（視頻截圖）

紅星新聞報導，近日一網友發布了一則大學生身穿綠色軍大衣走進教室的視頻，立即引爆全網。而該視頻的配文則是，「不是羽絨服買不起，是軍大衣更有性價比」。在該視頻的評論區，不少網友紛紛表示，軍大衣價格實惠還保暖，值得擁有。

路上可見年輕人穿著軍大衣。（取材自「牲產隊2022」）

據了解，該影片暴紅後，多個短視頻平台上均出現了許多類似的模仿影片或衍生的軍大衣、花棉襖段子影片。而這些影片的參演者，許多都為年輕的大學生，且他們所處的帳號IP也多位於河北、遼寧、山東等北方地區。

影片的發布者小良（化名）說，當初購買軍大衣時，「就是突發奇想，也是想買一件過冬的衣服，看到軍大衣不錯，幾個同學商量了一下就一起買了。」

就讀河北大學的小圓（化名）說，他一周前便在某直播間下單了一件78元人民幣（約11美元）的軍大衣。「就我自己穿，一個人穿出門時，確實很尷尬。」小圓說，他因為時常需到戶外拍攝自然照片，所以不得不穿軍大衣禦寒，「戶外環境比較差，穿羽絨服容易被樹枝掛壞，軍大衣就不怕，就算壞了這個價格我也不心疼。」

就讀於北京 某大學的小張（化名）說，他也是在網上看到有人發布了穿軍大衣上課的視頻，出於好玩的心理才號召室友一起購買的。「價格比羽絨服便宜很多，而且大家一起穿就沒那麼『打眼』。後來有很多其他班級的同學都找我們要鏈接，而且我也看到好多校友都在穿軍大衣。」

「今年學生買軍大衣的人數比往年多，但還是北部需求量較大。」一銷售軍大衣的電商 客服表示，目前其店鋪在平台的銷售量已過萬，近期的銷售量有明顯的上升趨勢。另外，淘寶一商家也表示，「今年軍大衣相比往年有較多學生購買，發貨則是（冬天）北部比較多。」

「網路上看似軍大衣很火，但也要分地區，像成都這樣天氣不算特別冷的，根本沒啥變化。」成都一勞保用品店老闆表示，就目前來看，他的主要客戶並未發生變化，「就是一些工地上的農民工，以及從事冷庫方面工作的從業人員會買，還沒有成都這邊的學生來買過。」

對於網路上有關「軍大衣正占領冬季市場」的說法，成都一用品店老闆表示，此類說法過於片面，「還沒有成都這邊的學生來買過」。

軍大衣沒有什麼特色，為什麼會被當代大學生搶購成潮流呢？據了解這跟社群媒體的發酵有關。社群媒體的發酵，帶動了當代大學生對軍大衣的盲目跟風。