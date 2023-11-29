雷軍捐武大13億 創中國高校單筆捐款紀錄

雷軍(中)向母校武漢大學捐贈13億。（取材自微博）

29日是武漢 大學130周年的校慶日。作為知名校友之一，小米 集團董事長雷軍一大早就發布一條微博，祝母校生日快樂。值得注意的是，雷軍對於母校的祝福不僅停留在語言上，還付出實際行動。向武大捐贈人民幣13億元（約1.8億美元）現金，創全中國高校（大學）單筆個人現金捐贈最高紀錄。

來源：YouTube

武漢大學官網發布，29日上午武漢大學1987級電腦系校友，小米集團董事長雷軍向母校捐贈人民幣13億元。

該筆捐贈刷新了武漢大學建校以來單筆最大捐贈額，也是全中國高校收到的最大一筆校友個人現金捐贈。

雷軍表示，此次捐贈主要聚焦三個方向，支持數理化文史哲六大學科基礎研究、支持電腦領域科技創新、支持大學生培養。

他希望，能透過這次捐贈，支持武大在未來創造更輝煌的成績，讓中國出現更多優秀的學者、工程師、科學家和科技創業者。

官網指出，作為武漢大學的傑出校友，雷軍校友的求學創業故事，一直為歷代學子津津樂道。

在武大求學期間，雷軍只用兩年時間便修完了大學四年所需的全部學分。畢業後不久，加入北京 金山軟體有限公司並帶領公司一路發展壯大。

雷軍於2010年4月創立小米公司，如今小米已經是全球前三的智慧手機生產商。

雷軍曾不止一次表示，珞珈山是夢想開啟的地方，在武漢大學所學到的專業知識和學習能力，為他之後的創業打下了良好的基礎。

為了感恩和回饋母校，畢業僅6年後的1997年，雷軍就開始向母校捐贈，在武漢大學設立「騰飛獎學金」，此後，雷軍先後向母校捐贈設立武漢大學「雷軍獎學金」「雷軍科技樓」「抗擊新冠肺炎基金」等多個捐贈項目，總額達人民幣1.3億元。

2016年10月20日，雷軍捐贈支持武漢大學建設人工智慧教學科研大樓，今年6月20日大樓剛剛投入使用。