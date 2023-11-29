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服役超過30年 中國「最後蒸汽火車」與貨車相撞

中國新聞組／北京29日電
有網友近日發布影片稱，新疆哈密一蒸汽火車和貨車相撞，車頭前方的煤水車脫軌。（取材自北京青年報）
有網友近日發布影片稱，新疆哈密一蒸汽火車和貨車相撞，車頭前方的煤水車脫軌。（取材自北京青年報）

有中國網友近日發布影片稱，新疆哈密一蒸汽火車和貨車相撞，車頭前方的煤水車脫軌，工作人員表示，這列火車就是有著「中國最後的蒸汽火車」之稱的三道嶺煤礦蒸汽火車之一。事故發生後，當地交警已介入處理，目前事故發生原因仍需進一步調查。

三道嶺是新疆的國有重點煤礦區，也是「疆煤東運」鐵路運輸的起點。由於這裡有全中國最...
三道嶺是新疆的國有重點煤礦區，也是「疆煤東運」鐵路運輸的起點。由於這裡有全中國最後的蒸汽火車組，因此吸引火車迷和攝影愛好者追逐拍攝。（取材自北京青年報）

北青網報導，事發在新疆哈密，影片顯示一列火車停在鐵軌上，車頭冒出白色的水霧，火車前還停著一輛大貨車。一名從事當地蒸汽火車運營的工作人員表示，這列蒸汽火車平時在當地的線路上運行，當天早上6時許出發後，經過一處無人值守的鐵路道口時和一輛大貨車相撞，導致車頭前方的煤水車脫軌。

據報導，火車駕駛員發現周邊有貨車後，就鳴響了汽笛，並拉下緊急煞車閘；但因為列車處在全速運轉狀態，煞車距離較長，最終停止時車頭前方推著的煤水車仍撞上大貨車車尾。

事故後經檢查發現，火車的煤水車受損較重，蒸汽火車車頭損害相對較輕。工作人員表示，當地仍有多台蒸汽火車在運行，發生事故的蒸汽火車服務於當地煤礦企業，服役時間已超過30年，企業原本有計畫近期用內燃機車取代這些蒸汽火車。

伊州區政府的工作人員證實，三道嶺煤礦的蒸汽火車於11月26日發生車禍事故，具體情況需等待通報。

據哈密市委宣傳部介紹，三道嶺是新疆維吾爾自治區的國有重點煤礦區，也是「疆煤東運」鐵路運輸的起點。當地蒸汽火車承擔的任務是透過運煤專線，將裝滿煤炭的車皮從煤礦送到十幾公里外的火車站，由鐵路貨運部門運往甘肅河西走廊。

由於這裡有全中國最後的蒸汽火車組，因此吸引了來自世界各地的蒸汽火車迷和攝影愛好者追逐拍攝。

新疆 甘肅 伊州

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