被稱「現代刑具」 光腿神器仍大受歡迎 年銷1200萬件

雖然被稱「現代刑具」，光腿神器依舊熱賣。(取材自中新經緯)

隨著天氣變冷，被譽為「光腿神器」的裸色打底褲重出江湖；雖然因為勒得太緊被網友吐槽為「美麗刑具」，但仍有數千萬消費者購買，據了解，電商 平台2023年前光腿神器累計銷量已超過1200萬件，即已貢獻了數億元的銷售額。

中新經緯報導，光腿神器可以實現女孩們冬天穿短裙的願望，天冷了出去玩也可以美美地拍照。在電商平台查看，覓橘上「光腿神器6.0」售價67至86元（人民幣，下同）、茉尋售價70-100元、小野和子的裸感打底褲襪售價80-100元，銷量均已超過百萬；茉尋稱2023年前其光腿神器累計銷量已超過1200萬件，即已貢獻了數億元的銷售額；覓橘引用第三方平台數據稱，該品牌在2022年天貓雙11襪類商家中成交量第一；小野和子表示，該品牌光腿神器在2022年中國銷量第一。

在社交平台上，大量消費者在分享光腿神器的穿著體驗、搭配建議和產品測評，網友們表示，對光腿神器最大的要求就是「真」，肯定不能一眼看出是褲襪，要像真的腿一樣。除了顏色要貼近皮膚外，更好的用料也會減少起褶，如果質量不夠好，那從美變土就是一瞬間的事。

對於光腿神器的吐槽也不少，比如部分產品容易勾絲、與皮膚觀感不相近等，而「不舒服」則是光腿神器的一大槽點。

據報導，盤古智庫高級研究員江瀚表示，網紅光腿神器的熱賣，可被視作女性消費市場潛力的一種體現。從近年消費趨勢可看出，女性對於美的追求和對個性化、高品質產品的需求一直在提升。

不過網友們對於光腿神器的吐槽也不少，比如部分產品容易勾絲、與皮膚觀感不相近等，也有許多網友反應光腿神器的一大槽點是穿起來不舒服，簡直是「現代刑具」，還有人說，「穿了加絨連腳光腿神器後，腳腫得像饅頭一樣」「脫完感覺大腳趾已經不會使勁了」「勒肚子，影響我幹飯效率，要不是我把腳剪開還會勒到腳趾」。

均價近百元一雙的網紅光腿神器，也被部分消費者吐槽性價比太低，於是有人在批發平台上找了網紅平替。而光腿神器的毛利率 幾何？從老牌內衣上市企業的2023半年報來看，浪莎股份的其他產品毛利率為19.54%，愛慕股份主品牌愛慕的毛利率為68.36%，都市麗人的整體毛利率為47.4%。覓橘、小野和子及茉尋尚未披露具體財務信息。