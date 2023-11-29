被清北學子搶翻的「鵝腿阿姨」：不想當網紅 只想做這件事

27日晚上，「鵝腿阿姨」陳女士被學生「包圍」。（取材自紅星新聞）

近日，清華、北大等學生排隊買烤製鵝腿的影片被很多網友轉發，讓「鵝腿阿姨」陳女士迅速登上微博 熱搜，一下子成為「頂流網紅」。但是，陳女士卻說不希望走紅，更不想當網紅，「只想和以前一樣簡簡單單地給學生們做他們喜歡吃的東西。」

來源：YouTube

紅星新聞報導，「清華北大鵝腿阿姨之爭」、「清華北大學生排隊搶鵝腿」、「鵝腿阿姨回應清華北大學生排隊搶購」…微博熱搜上，「鵝腿阿姨」在近期一度霸屏。

今年54歲的陳女士，微信 暱稱是「鵝腿阿姨」，她至今也想不明白，自己怎麼幾天之內就一下子「霸占」了這麼多條微博熱搜，甚至被很多人稱為最近幾天的「頂流網紅」。

「阿姨我的是一個不辣的」、「阿姨我拿兩個辣的」。「鵝腿阿姨」剛剛停好車，消費者的呼喊聲便在北京 大學西南門外此起彼伏開來，這些購買鵝腿的人絕大多數是在北大或周圍大學就讀的學生。

陳女士的手機微信裡有20多個群，這些微信群成員多是清華大學、北京大學、人民大學等北京海淀區高校的學生，大致依照學校分成不同的群。從2018年開始，陳女士開始在這幾所高校附近出售她和愛人烤製的鵝腿，後來逐漸發展成學生提前微信預定付款、晚上定時送到「交貨地點」的方式銷售。他們每天只會去一所學校，能夠販售200多隻鵝腿。

「鵝腿阿姨」出現幾分鐘後，便有北大的學生開始在微信群組裡發烤鵝腿照片「炫耀」了。

而在與北大幾乎一牆之隔的清華大學「鵝腿群」裡，則有學生半開玩笑地抱怨「鵝腿阿姨」今天為什麼沒有來清華。甚至有清華大學的學生把自己在群組裡的名字改成了「我要搶北大鵝腿」。