中國恒大集團債台高築 子公司告母公司討錢

中國恒大物業28日發聲明，啟動討回約20億元的存單質押擔保程序，並要求母公司中國恆大集團等負責。(美聯社)

因中國恒大物業約人民幣134億元（下同，約18億美元）的存款質押被銀行強制執行，於是28日晚間發聲明，啟動討回約20億元的存單質押擔保程序，並要求母公司中國恒大集團 等負責。

綜合中國每日經濟新聞等媒體28日與今天的報導，恒大物業昨晚發布公告，因約莫134億元存款質押被銀行強制執行，名下全資子公司金碧物業向責任方提告，要求償還約19億9600萬元及暫計利息約1億5000萬元。

金碧物業點名的責任方包括，深圳啟航金屬材料有限公司、貴州廣聚源房地產 開發有限公司、恒大地產集團貴陽置業有限公司、恒大地產集團有限公司，以及母公司中國恒大集團。

恒大物業說，已於2023年11月28日收到法院正式受理的通知。

報導指出，恒大務業審核2021年度財報，赫然發現134億存款被質押，共分3筆，首先是存單質押擔保20億元，其次為存單質押擔保27億元，以及存單質押擔保87億元，恒大物業向中國恒大追討的是首筆。

報導說，物業公司告母公司，在中國近年來並不少見。

像是鑫苑服務旗下附屬公司存放於鄭州及華夏銀行4億200萬元的定存，被控股股東鑫苑地產的子公司，以及若干非鑫苑服務旗下的公司質押。

於是鑫苑服務今年8月15日發公告表示，向香港 國際仲裁中心提交針對鑫苑置業的仲裁，要求討回因抵押而蒙受的任何損失。

鑫苑服務另於今年10月發公告稱，香港仲裁中心要求鑫苑置業向鑫苑服務支付蒙受的損失，包括存款本金4億200萬元，定存利息損失2443萬8200元，以及審核調查成本等，合計約4億3000萬元。