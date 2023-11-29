上海體校軍訓開營 打造競技運動「鐵軍」 最小7歲 外媒驚

體操隊的孩子們在軍訓中。(取材自澎湃新聞)

據中國經濟媒體報導稱，上海市競技運動訓練管理中心2023年運動隊軍訓27日開營儀式，分別在崇明運動訓練基地和上海市青少年校外活動營（東方綠舟）舉行。近千名運動員專業的體育學校學生目前正在上海接受為期幾天的軍訓，旨在向他們灌輸嚴格紀律和「戰鬥力」，其中一些最小的學生只有七歲。對此，有外媒表示吃驚。

澎湃新聞報導，上海市競技運動訓練管理中心2023年運動隊軍訓27日開營儀式，上海市體育局副局長宋慧宣布軍訓開營，上海市競技運動訓練管理中心黨委書記王海威、主任王勵勤出席開營儀式並講話。

上海體育健兒們身著統一隊服或迷彩服，整齊畫一地排列在田徑場上。隨後在教官的帶領下，各隊伍開始了訓練──一招一式俐落乾淨，少年戎裝盡顯青春風采。

據悉，本次軍訓為期八天，來自市競技運動訓練管理中心所屬11個運動中心的932名運動員參加。未來一周，運動員將真正對標軍營生活。

在軍事化管理模式下，運動員將每天從晨起到晚間分四個時段，圍繞著愛國主題教育 、軍事素養訓練、國防教育、消防安全教育、內務整理等多個方面，展開學習與實踐。

上海市競技體育訓練管理中心主任、黨委副書記王勵勤表示，「希望這次軍訓，能讓所有運動隊伍真正有所收穫，真正打造出一支競技運動的『鐵軍』。」

在所有參加軍訓的隊伍中，體操隊顯得較為「特別」——由於隊中有很多年齡較小的小隊員。

體操男隊主教練何幽瀟表示，「這次參加軍訓，體操隊隊員中年齡最小的應該是七歲」。

法廣網引述法新社說，在中國，軍事類訓練在學校學生或進入國有企業時很常見，目的是增強集體精神、愛國主義和團結精神。它們遠沒有真正的軍事訓練那麼激烈。

中國上海市體育局在27日發布的新聞稿中表示，運動員在上海訓練期間將能夠學到軍隊的「紀律意識和戰鬥力」。

中國職業足球 隊過去也曾參與過此類軍事訓練。參加上海集訓的男子體操隊教練何友校表示，他的運動員年齡從7歲到25歲不等。

根據官方媒體報導，中國上個月通過了一項新的教育法，旨在向年輕人更好地灌輸「愛國精神」。