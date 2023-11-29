兒科門診人滿為患 露營手拉車+晾衣架 成輸液神器

坐在露營手拉車裡，利用晾衣架輸液的孩子。(取材自現代快報)

近期中國多地不光兒科門診人滿為患，輸液區也是一「位」難求。為此，媒體報導，不少家長除自備小板凳，露營車用的折疊手拉車、晾衣架等，此時紛紛成了「輸液神器」。

半島網報導，不少醫院擠滿了感冒輸液兒童，露營手拉車作為露營時的裝備，被多數家長做成了「移動病床」。不僅可以隨意移動、避免扎堆，在「掛水」（輸液）期間還可以把車移到空氣相對流通的地方。

有家長表示，之前大多是全程抱娃並舉著輸液架，會感到很累，現在孩子躺在車裡能更舒服，家長也不會太累。

陪伴孩子的父母。(取材自現代快報)

現代快報報導，江蘇井爺爺日前帶著四歲的孫女到南京市兒童醫院河西院區。「2點掛的號，5點多醫生喊我們上去掛水」、「帶孫女來掛了兩次水了，上次來看到有家長舉著晾衣架呢」。井爺爺說，輸液室的座位有限，有的家長覺得一直舉著輸液袋太累，所以想出了一個辦法──將輸液袋掛在晾衣架上。