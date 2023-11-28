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安徽62歲奶奶「摩遊」中國 騎行超過3.6萬公里

中國新聞組／綜合報導
安徽農婦劉學英於60歲生日前幾個月踏上「摩遊」中國之路。如今，62歲的她已騎逾3萬6000公里，走遍大半個中國。（取材自紫牛新聞）
安徽農婦劉學英於60歲生日前幾個月踏上「摩遊」中國之路。如今，62歲的她已騎逾3萬6000公里，走遍大半個中國。（取材自紫牛新聞）

你會在年過半百時重拾年輕夢想嗎？安徽一名農婦劉學英，在孩子都長大成人後，於60歲生日前幾個月考取駕照，買了一台摩托車，踏上「摩遊」中國之路，期間更曾騎乘到拉薩。如今，62歲的她已騎逾3萬6000公里，走遍大半個中國。

紫牛新聞報導，劉學英是安徽利辛縣人。「第一次騎車出行，心裡還是有些緊張的，我就把握一個原則，慢一點。」劉學英清楚記得第一次騎摩托車出行的日子是2022年12月27日。

當時她原本打算騎摩托車到北部遊玩，子女們對她說北部冷，可能還會下雪，不便於騎車。於是她改變騎行路線，將摩托車托運到廣州，自己坐車到廣州拿車，之後三天騎了800公里。「經過茂名，到達徐聞港，坐輪渡到海口，然後又到三亞。」劉學英說，路過的每個城市她都去玩了一下，中間兒子結婚回家一趟，春節回家又團聚一下，過完春節後繼續騎行，從湛江到達廣西，再到湖南、湖北，前後長一個多月，騎了一萬多公里。

經過休息後，今年5月9日，劉學英獨自騎著摩托車從浙江湖州出發，經過安徽、江西、湖北、重慶、四川，最後走318川藏線到達西藏拉薩。劉學英說，當時家人不同意她去，擔心海拔高，身體會吃不消，可最終她還是堅持了下來，完成了這一趟騎行之旅。

雖然都是獨自騎行，但在劉學英的記憶裡，一路都有「溫暖」相隨，讓她不覺得孤單。

劉學英說，在去西藏的沿途中，自己得到不少幫助。例如，有一位轎車車主送給她葡萄糖補充能量；還有一位開車路過的小姊妹，送了她好幾個氧氣袋，說是讓她出現高原反應時用；還有江蘇徐州的一個小伙子，擔心她路上不安全，陪她騎了一整天…。

62歲的劉學英還在不斷學習，她把自己這一路騎行所見到的風景拍成視頻，以「機車劉奶奶」為名，自學剪輯發到網上，有幾個視頻還相當火爆，這讓她感到有些意外。

「我並沒有什麼複雜的想法，就是想實現我年輕時的夢想。」劉學英說，自己並不是一個不顧家的人，恰恰是因為顧家，夢想才會在子女都成年之後付諸實行。原來，年輕時，看到有同齡人騎著摩托車風馳電掣，劉學英心裡就萌生了以後有錢有空時也要騎著摩托車周遊全國的夢想。後來育有三子一女，她就全心投入家庭中，直到孩子們都大了，不需要照顧了，她才撿起年輕時的夢想。

至於什麼時候會停止騎車？「可能會騎到自己騎不動為止，不然，不甘心。」劉學英說，騎行的夢想一旦萌芽，就想讓它長成參天大樹，讓自己無怨無悔。

安徽農婦劉學英於60歲生日前幾個月踏上「摩遊」中國之路。如今，62歲的她已騎逾3...
安徽農婦劉學英於60歲生日前幾個月踏上「摩遊」中國之路。如今，62歲的她已騎逾3萬6000公里，走遍大半個中國。（取材自紫牛新聞）

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