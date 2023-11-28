湖南2女「放生牛奶」挨轟缺德 網：你家的人民幣需要放生嗎？

兩女子在「放生」牛奶。（視頻截圖）

湖南長沙網友日前發布影片，稱有兩名女子將米、麵、油和牛奶 倒進湘江放生，此事在網上引發關切。對此，網友紛紛表示：「這是缺了多少德啊，不能理解」、「放生水也就算了，米麵油算是污染水源吧」，還有人稱「你家的人民幣需要放生嗎」。

九派新聞報導，株洲市清藍環保志工協會的一名工作人員稱，近年來也有放生水、酵素、鱷雀鱔等現象，此種行為往往缺乏放生的基本科學常識。有些人抱著「贖罪」、「積功德」等目的去放生，但是沒有辨識能力，無法辨別自己放生的東西對本地的生物多樣性有利還是有害，最終做出不利於生態環境的事情。

工作人員表示，此前該協會曾遇到不少類似「放生」的行為，也做過調查。有人曾在一水域內放生黃鱔。因脫離原生存環境，黃鱔被放生後大面積死亡，嚴重影響了水質，「從我接觸的情況來看，有些人會被忽悠，相信水啊、牛奶啊，還有外來物種都是有生命的，他們放生就是在積功德」。

據報導，「放生」有明確定義，即贖取被捕之魚、鳥等諸禽獸，再放於池沼、山野之中。

此前，廣東放生協會曾表示，一般放生以水生生物居多，放生常見的魚類包括鯉魚、草魚、泥鰍等，以增殖放流為目的；有時也放生一些對本地生態有益的物種。礦泉水等不含生物，因此不屬於放生協會研究的範疇。

放生協會工作人員表示，放生並非種規律性、長期性的行為，且人們能在任意的陸域、水域、森林進行放生，因此監管起來難度較大，「還是要加強這方面的科學普及，改變人們的錯誤認知，避免因放生污染、破壞環境」。