靠3根手指帶貨 漸凍人網紅「堅強卓君」40歲逝世

李卓君和他的電腦。（取材自微信）

患有漸凍症32年的網紅李卓君日前健康惡化無法下床，仍靠三隻手指操作滑鼠拍攝、剪輯發布自己樂觀生活的視頻、開直播，與不治之症戰鬥，激勵他人。不料，李卓君家人26日發布訃告，稱其於24日凌晨在醫院搶救無效後離世，此時，他剛過40歲生日。

極目新聞報導，浙江臨海人李卓君曾是一名義工，坐輪椅參加志工活動；為求生，他開了淘寶店，支撐起整個家庭。三年來，抖音 帳號「堅強卓君」的815個短片，讓他累積17萬粉絲。

在這815段影片中，展示了媽媽怎麼給他擦身子、洗頭、餵飯、插管、按摩，下地幹活，還有一些帶貨影片。影片中，李卓君樂觀積極，網友則不斷在留言區為他加油打氣。

除了剪輯視頻，李卓君更擅長用文字表達他的想法，在他的微信 公眾號「活在當下的小明」中，無論是散文、詩歌、回憶錄，還是隨筆，李卓君的文字邏輯清晰，每字每句都透露著對活下去的渴望。

今年10月，在自己40歲生日即將到來的時候，李卓君推送4篇文章，講述他的這40年與漸凍症抗爭的經歷。

他在文中稱，「曾以為40歲是遙不可及的，8歲那年，在上海的醫院，我在門縫裡聽到醫師對我爸爸和舅舅說我活不過20歲……，那時我對於死亡沒什麼概念，可爺爺、奶奶、媽媽得知後為此哭了」。

李卓君參加活動。（取材自微信）

他稱自己輟學在家是在國中2年級第一學期。從七、八歲開始看病到19歲最後一次看病，爸媽這些年辛苦賺的錢大部分給我看病花掉了，經常被爸媽調侃為「鈔票兒子」。

2001年，他擁有人生中第一台電腦，他自學網頁設計、FLASH動畫製作等。並於2004年開始淘寶創業，「因為我想自食其力為父母減輕負擔，淘寶賺的第一筆錢，我給媽媽買了雙皮鞋，給爸爸買了條皮帶、給爺爺、奶奶買了收音機」。

文中寫到，「得知我不能治，她每天總是以淚洗面，而現在她也想開了，哭也一天笑也一天，不如快快樂樂地過一天。」

李卓君隨後加入義工，寫過活動回饋、電子雜誌。直到2016年病情惡化，「我做了氣切，失語失能，靠呼吸器維持，隨時要吸痰，24小時離不開人照顧」。

他寫到，「從2005年到現在，我所認識的病友相繼走了26位。」「後來我也想明白了，這或許對他們來說是一種解脫，我並不覺得他們離開了，只是以另一種方式存在，其實人生就是一個向死而生的過程，或早或晚」。