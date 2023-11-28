中國廣電總局治理電子榨菜 下線2萬多部微短劇

中國官方近日出重拳整治網路微短劇，古裝宮鬥戲「黑蓮花上位手冊」上線暴紅，被指「渲染極端復仇」遭到下架。（取材自微博）

近期各種網路微短劇受到大眾歡迎，被稱為「新式電子榨菜」。外送員變霸道總裁、清純少女穿越古代邊王妃，不僅宮鬥勇猛，還什麼高科技都懂，就主打一個古風和甜寵。不過，自去年以來，中國廣電總局開始展開「治理工作」，針對部分內容呈現低俗同質化的問題，下線了2萬多部微短劇，包括日前暴紅的「黑蓮花上位手冊」。

據央視新聞報導，網路微短劇相較於傳統劇集，具有短小精悍、節奏明快、更新迅速等特點，觀眾能夠在一天的碎片化時間裡快速看完，因此贏得越來越多用戶青睞。

據中國國家廣電總局發布統計，2021年微短劇全年備案數量為398部，2022年備案數量接近2800部，按年增長600%。

有調查顯示，2023年上半年中國各網路平台共上線微短劇480多部，已經超過2022年全年的數量，相當於平均一天就要上線2.7部。

可以說，微短劇已成為網路影片的「新風口」，不僅投資 少而且見效快。報導指出，短劇行業的月充值金額，已經從今年6月份的4000萬元（人民幣，下同，約562萬美元）增長至10月的6000萬元，預計2023全年將達到250億至300億元，這個行業正處於快速增長期。

不過，微短劇的井噴式增長也帶來不少問題，包括消費者遭遇假宣傳卻投訴無門、充值後被騙、看到一半要求再充值等。

對此，中國國家廣播電視總局持續展開治理工作，並發布多項管理措施。各網路平台也相繼展開對違規微短劇和相關帳號的清查處置工作。

接下來，中國廣電總局將從7個方面加大管理力度、細化管理舉措，包括加快制定「網絡微短劇創作生產與內容審核細則」；研究推動網路微短劇App 和「小程序」納入日常機構管理等。