我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

優勝美地一年一期奇景火瀑布 12月1日開放預約

中國學童呼吸道感染激增 多地紛紛停課 河北「大白」重出江湖

煙台肺科醫院 爆欠薪六個月

中國新聞組／北京28日電

中國正爆發呼吸道疾病大流行，各地醫療院所門急診病患大排長龍，但主治肺科疾病的山東煙台肺科醫院卻拖欠薪資6個月，員工抱怨「快餓死了」。當地衛生健康局回覆說，情況屬實，目前醫院正與多方協調籌措資金，爭取早日發放工資。

觀察者網報導，據膠東在線「網路民聲」平台，煙台肺科醫院的員工吐苦水，已經被拖欠6個月工資，前幾年的精神文明和考核獎金也沒發，「資金去哪了？」

員工說，上級承諾的撥款和補發及工資什麼時候到位？「一分錢不發，職工快餓死了，基本生活沒保障」，「轉發各種東西想到我們了，口罩特殊時期想到我們了，拖欠我們的工資和撥款想起我們了嗎？」

主管機關煙台市芝罘區衛生健康局回覆，「反應情況屬實」，目前正與財政局等單位多方協調籌錢發薪。

此外，河南汝州市婦幼保健院11月3日也曝出拖欠職工工資。網傳視頻顯示，一群身著白大褂的醫務人員聚集在一起，一名女性醫務人員則高喊「生活無法維持」。

汝州市婦幼保健院相關工作人員受訪時稱其已被拖欠工資一年多，醫保、公積金等也未予繳納。當地衛健委當時回應拖欠工資的原因時直接稱「沒錢」，此事一度引發輿論關注。

河南 口罩 醫保

上一則

高空拋磚故意砸死人 嫌：想死不敢跳樓 求判死

下一則

中國廣電總局治理電子榨菜 下線2萬多部微短劇

延伸閱讀

深圳這家企業給員工放10個月長假 沒人提離職、公司也沒錢賠

深圳這家企業給員工放10個月長假 沒人提離職、公司也沒錢賠
加班不給錢 涉詐超時費逾50萬 華人業主遭控重罪

加班不給錢 涉詐超時費逾50萬 華人業主遭控重罪
亞馬遜西班牙物流員工擬「網購星期一」罷工 要求加薪

亞馬遜西班牙物流員工擬「網購星期一」罷工 要求加薪
染新冠被炒 新州社區大學員工復工還獲5萬元欠薪

染新冠被炒 新州社區大學員工復工還獲5萬元欠薪

熱門新聞

中國外交部發言人毛寧稱，外界對於阿根廷外事顧問的訪問內容存在「誤讀」。（美聯社）

阿根廷停止與中方合作？中國外交部：將是外交嚴重錯誤

2023-11-21 11:38
示意圖，近日北京氣溫驟降，圖為11月22日的北京街頭。（Getty Images）

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

2023-11-22 23:36
中國多位鋼鐵企業人士25日表示，2023年鋼鐵行業遭遇近五年來最嚴重的挑戰。(路透)

利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰

2023-11-26 10:21
網紅夫妻檔「國岳夫婦」疑陷入醜聞。(取材自微博)

床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…

2023-11-25 08:30
牛騰宇被指觸犯了中國第一家庭。(取材自法廣網/ 牛騰宇母親提供)

被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常

2023-11-26 12:33
ChatGPT創建的最美中國女孩圖像，引起眾多網民議論紛紛。（取材自微博）

「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子

2023-11-20 08:00

超人氣

更多 >
華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院

華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院
蘋果創辦人喬布斯臨終前 對這件事感到最遺憾

蘋果創辦人喬布斯臨終前 對這件事感到最遺憾
美國最暢銷轎車 2025年只有油電混合款式

美國最暢銷轎車 2025年只有油電混合款式
網購星期一來了 折扣力度大

網購星期一來了 折扣力度大
雖然手機有電子版 登機證最好還是印出來

雖然手機有電子版 登機證最好還是印出來