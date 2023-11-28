煙台肺科醫院 爆欠薪六個月

中國正爆發呼吸道疾病大流行，各地醫療院所門急診病患大排長龍，但主治肺科疾病的山東煙台肺科醫院卻拖欠薪資6個月，員工抱怨「快餓死了」。當地衛生健康局回覆說，情況屬實，目前醫院正與多方協調籌措資金，爭取早日發放工資。

觀察者網報導，據膠東在線「網路民聲」平台，煙台肺科醫院的員工吐苦水，已經被拖欠6個月工資，前幾年的精神文明和考核獎金也沒發，「資金去哪了？」

員工說，上級承諾的撥款和補發及工資什麼時候到位？「一分錢不發，職工快餓死了，基本生活沒保障」，「轉發各種東西想到我們了，口罩 特殊時期想到我們了，拖欠我們的工資和撥款想起我們了嗎？」

主管機關煙台市芝罘區衛生健康局回覆，「反應情況屬實」，目前正與財政局等單位多方協調籌錢發薪。

此外，河南 汝州市婦幼保健院11月3日也曝出拖欠職工工資。網傳視頻顯示，一群身著白大褂的醫務人員聚集在一起，一名女性醫務人員則高喊「生活無法維持」。

汝州市婦幼保健院相關工作人員受訪時稱其已被拖欠工資一年多，醫保 、公積金等也未予繳納。當地衛健委當時回應拖欠工資的原因時直接稱「沒錢」，此事一度引發輿論關注。