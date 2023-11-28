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上海男「划船上班」一趟50分鐘比開車還久…瘦了6.5公斤

中國新聞組／北京28日電
李先生在划船。（取材自封面新聞）
李先生在划船。（取材自封面新聞）

上海一名李姓男子划船上班引熱議，網友直呼：「太酷了！」據悉李男划船上班46天，透過這種硬派的通勤方式，他已經足足減重13斤(6.5公斤)。

封面新聞報導，今年38歲的李男平時酷愛戶外運動，包括鐵人三項、健行、登山、帆船等。去年，他開始接觸皮划艇。在一次划船的過程中，李男偶然發現，家裡與公司旁的河道直通，諮詢了專業人士後，確定自己要經過的河段非航道。今年6月，李男決定划水通勤。

李男從家到公司的水上距離大約為六公里，每次划行的時間約50分鐘，加上步行、更換裝備的時間，總耗時約1小時15分鐘。

儘管比之前開車、騎自行車上班花費的時間稍長，但他認為划船上班可以將運動、興趣愛好與日常生活有效結合，一來一回根本不需要再額外運動了。通勤途中，李男也會會聽有聲書。

李男的划船通勤路吸引了大量網友關注，他表示條件允許的話就一直划船上班。他為自己訂了一個打卡小目標，期待可以撐100天。

李先生在划船。（取材自封面新聞）
李先生在划船。（取材自封面新聞）

看到李男的新奇的通勤方式，不少網友躍躍欲試。李男建議：「不管是什麼級別的水上運動，都要保證安全第一，長久佩戴救生衣。對於初學者，我強烈建議還是要找專業正規的俱樂部，進行基礎的控船及控槳的培訓，下河時，由於不同河道水況不同，需要進行評估、勘探後再決定。」

上海市水務局工作人員表示：「目前暫未了解到有人使用皮划艇通勤這件事，雖然目前沒有相關文件明令禁止這一行為，但出於安全角度的考慮，我們不提倡這一行為，也不建議其他市民效仿。」

來源：中国新闻极速递

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