國考、考研報名人數一升一降 年輕人在盤算什麼…

中國國考公共科目筆試26日登場，圖為設在北京第十二中學的考點。（中新社）

2024國考報名人數首次突破300萬，競爭激烈，但考研報名人數卻在連增8年後呈現下降，減少了36萬。媒體分析認為，國考、考研報名人數一升一降，顯示中國年輕人的擇業觀正在改變。一些博士生、碩士研究生未必再選擇從事學術研究，轉而追求穩定的公務員工作；而經濟下行使「卷」學歷不一定能解決體面就業 的問題，加上「躺平」者增加，也是考研者減少重要原因。

國考招錄人數連續5年呈「擴招」趨勢，據中國青年報分析，今年國考招錄的學歷門檻明顯提高，高學歷人才需求量加大。今年國考招錄要求全部為大專及以上學歷，在整體招錄擴大的情況下，要求大專學歷為起點的崗位逐年減少。與此形成鮮明對比的是，要求碩博高學歷人才的崗位數量和計畫人數大幅度增加。

報導援引中公教育 首席研究與輔導專家王健的分析認為，2024年國考博士生和碩士研究生招錄人數的增加表明，高素質服務型政府的建設離不開高素質人才的加入，需要更多高層次專業人才。不少受訪考生坦言，求穩定還是自己考公的重要選擇。

中國海洋大學文學與新聞傳播學院教授王天定指出，公務員崗位過分吸納高層次人才，未必是一種正常現象。需要考慮的是，如何讓更多優秀的人才在擇業中對未來有更多的想象力，有勇氣在人生最好的年華去做自己喜歡的事情，而不是為求穩定一門心思去考公考編。

而在連增8年後，今年考研報名人數減少36萬，澎湃新聞分析指出，考生報考日趨理性是一個原因。中國教育發展戰略學會學術委員會委員陳志文認為，考研報名人數下降最主要原因可能是，研究愈來愈多，再加之近幾年經濟下行，「卷」學歷不一定能解決體面就業的問題。有些人認為用三年甚至更長時間去取得一個碩士文憑，未必比大學畢業開始積累工作經驗的性價比更高。

「另一個重要原因是，研究生培養的質量把控愈來愈嚴，想『混』畢業愈來愈難。」陳志文說。」

此外，陳志文認為，當下這一代年輕人兩極分化趨勢明顯：一部分人很努力，非常上進；另外一部分人選擇安逸的生活，甚至「躺平」，比如當「全職子女」。選擇「躺平」的這部分人，不會去考研，這可能也是考研人數下降的原因之一。