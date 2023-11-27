「基建狂魔」打造世界最長公路隧道 穿越天山只要20分鐘

天山勝利隧道全長22.1公里，圖為隧道出口。(取材自新華網)

有「基建狂魔」之稱的中國，又有新成績面世，那就是即將打通天山。央視網微信 報導，全長22.1公里的天山勝利隧道即將在2025年正式通車，據了解，這也是世界在建最長高速公路隧道。該隧道通車之後，從烏魯木齊到尉犁縣的車程將從原來的7小時縮短至3小時，穿越天山僅需約20分鐘。

報導指出，中國交建新疆烏尉公路項目土建06標段（負責天山勝利隧道出口端）項目經理李亞隆表示，天山山脈素有「地質博物館 」之稱，工程難度可想而知，這條隧道具有「一長」（隧道單洞長 22.1 公里）、「一多」（斷裂帶多，共穿越16個地質斷裂帶）、「二深」（豎井、隧道埋深都很深）、「五高」（高地應力、高地震烈度、高環保要求、高寒、高海拔）的特點。

而面對具挑戰性的地質環境，官方也研發相應的挖掘設備。中國交建為該隧道量身打造「天山號」和「勝利號」兩個掘進設備。

上述設備總設計師靳黨鵬說，「這兩個掘進機開挖直徑為8.43公尺，分別長282公尺、重約2000噸。更為重要的是，可實現在多種世界級複雜地層下安全、環保、高效地掘進」

「工程愈做愈難，但我們自主研發的設備愈來愈多，技術愈來愈先進。」隧道施工人員曾煜說。

事實上，隧道工程仍持續迎來挑戰。目前勝利號掘進機已由天山之南向北掘進了8.5公里，不過裂隙湧水嚴重影響施工效率。「以前，這種岩層條件下，每天大約可以掘進15公尺，這兩天的進度明顯降了下來，每天只能掘進10公尺左右。」李亞隆稱。

此前人民日報報導，天山山脈東西綿延1700多公里，近萬條冰川 孕育300多條河流。如果從烏魯木齊向西南行駛100多公里，沿216國道傍山上行，道路狹窄、錯車困難，而且不時還會遇到牛羊群出沒。而跨越天山的烏尉（烏魯木齊—尉犁）高速公路為中國首批交通強國建設試點項目，正以大量橋梁和隧道取代目前的急彎陡坡。