工作難找 中國今年中央機關公務員報考首次破300萬人

中國2024年度國考公共科目筆試26日登場，圖為設在北京第12中學的考點。 （中新社）

經濟不景氣、就業 愈來愈難，讓不少中國年輕人轉爭取捧鐵飯碗。中國2024年度「國考」（指中共 中央、國家機關公務員考試）公共科目筆試26日登場，官方統計，本次報考人數首次突破300萬人大關，平均約77人競爭一個職位，難度升高。

據中新網報導，中國國家公務員局指出，本次中國國考計畫招錄規模達3.96萬人，共有303.3萬人通過報考資格審查，通過人數與錄用計劃數的比利 約77:1，等於一職位平均有約77名考生同時競爭。

報導提到，對比往年國考，2023年中國國考計畫招錄3.71萬人，近260萬人報名過審，通過資格審查人數與錄取計畫數之比約為70:1。今年中國國考計畫招錄規模較去年同期增加約0.25萬人，擴編逾6.7%。

據相關機構統計，本次國考競爭熱度較高的前10個職位報錄比均超1,700:1。最熱門職位報錄比甚至達到3,572:1，該職位為中國國家統計局寧夏調查總隊「寧夏調查總隊業務處室一級主任科員及以下（3）」，在本次中國國考中僅招考1人。

從公開資料顯示，「寧夏調查總隊業務處室一級主任科員及以下（3）」一職招聘專業廣泛，包含9大類專業，且學歷要求考生要打碩士研究生以上。

中國國家統計局日前發布，今年10月中國城鎮調查失業率為5%。但16至24歲青年失業率在今年6月飆升至21.3%後，官方即暫停發布該項數據。