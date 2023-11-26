我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一份麥當勞16元？白宮憂社媒以訛傳訛抹殺經濟成就

治安隱患 紐約市警察離職飆升 今年達2516名

疑受雷聲驚嚇 中贈日瀕危朱鷺死亡 相當人類高齡90歲

中國新聞組／北京27日電
中國贈送給日本的瀕危鳥類朱鷺「洋洋」（右）與「友友」（左）。（取材自佐渡朱鷺保護中心）
中國贈送給日本的瀕危鳥類朱鷺「洋洋」（右）與「友友」（左）。（取材自佐渡朱鷺保護中心）

中國贈送給日本的瀕危鳥類朱鷺「洋洋」，日前在新潟縣佐渡朱鷺保護中心死亡，死因疑為被雷聲嚇到而扭傷左腳，因無法站立進食，逐漸衰落而亡。據日本環境省公告，今年27歲的雌性朱鷺「洋洋」，相當於人類90歲左右。

日本環境省表示，洋洋在6月疑似受雷聲驚嚇，扭傷腿部；飼育員11月21日發現洋洋無法站立、進食困難，雖然獸醫一度嘗試治療及餵食，但洋洋最終在23日被發現於籠裡死亡。

新華社報導，朱鷺過去只在中日韓等地區生活，日本朱鷺在1981年野外滅絕。新潟縣縣廳公告寫道，1998年日本朱鷺被確定為「野生滅絕」物種，當時全日本僅剩佐渡島上一隻朱鷺。中國於1999年1月送給日本首對朱鷺「洋洋」和「友友」，飼育於新潟縣佐渡市的佐渡朱鷺保護中心，並對拯救日本瀕臨滅絕的朱鷺族群發揮了很大作用。

香港01報導，為確保基因多樣性，中國此後又數次贈送朱鷺給日本，成功讓朱鷺在日本得以重新繁衍。

洋洋和友友在日本誕下了29隻幼鳥，經養殖場培育朱鷺數量開始回升。日本在2008年放生朱鷺，至今已有600多隻的朱鷺在日本生活。

日本環境省也於2019年將朱鷺在該國瀕危物種紅色名錄中的級別，從「野生滅絕」下調至「瀕臨滅絕1A類」。

日本 香港

上一則

朋友圈曬照洩「點餐碼」她被強制加菜2580份魷魚、9990份蝦滑

延伸閱讀

台日黑幫共謀運毒 船對船接駁運 日教授赴台討論對策

台日黑幫共謀運毒 船對船接駁運 日教授赴台討論對策
日本軟糖含「類大麻成分」 多人誤食不適送醫

日本軟糖含「類大麻成分」 多人誤食不適送醫
ASAHI 超級按摩椅感恩節批發價公開限量發售

ASAHI 超級按摩椅感恩節批發價公開限量發售
太多旅客不守規定…日擬修改觀光客免稅制

太多旅客不守規定…日擬修改觀光客免稅制

熱門新聞

網紅冒充外送員擺拍。（視頻截圖）

「外賣媛」擺拍送牛雜湯惹眾怒 當事網紅道歉：為流量冒充騎手

2023-11-18 07:30
中國外交部發言人毛寧稱，外界對於阿根廷外事顧問的訪問內容存在「誤讀」。（美聯社）

阿根廷停止與中方合作？中國外交部：將是外交嚴重錯誤

2023-11-21 11:38
示意圖，近日北京氣溫驟降，圖為11月22日的北京街頭。（Getty Images）

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

2023-11-22 23:36
網紅夫妻檔「國岳夫婦」疑陷入醜聞。(取材自微博)

床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…

2023-11-25 08:30
ChatGPT創建的最美中國女孩圖像，引起眾多網民議論紛紛。（取材自微博）

「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子

2023-11-20 08:00
中國公安部21日公布階段成果，9月迄今已從緬甸逮回3.1萬名詐騙嫌犯回中國。(取材自公安部刑偵局)

中剿緬北電詐 美媒：明家族槍殺上百中國人惹禍

2023-11-22 01:30

超人氣

更多 >
又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手

又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手
「我才不管」邊疆航空女乘客在飛機走道脫褲尿尿全都錄

「我才不管」邊疆航空女乘客在飛機走道脫褲尿尿全都錄
台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點
金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全

金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全
鄰居鑽破汙水管 華人家如瀑布半夜撤離 3個月無法回家

鄰居鑽破汙水管 華人家如瀑布半夜撤離 3個月無法回家