疑受雷聲驚嚇 中贈日瀕危朱鷺死亡 相當人類高齡90歲

中國贈送給日本的瀕危鳥類朱鷺「洋洋」（右）與「友友」（左）。（取材自佐渡朱鷺保護中心）

中國贈送給日本 的瀕危鳥類朱鷺「洋洋」，日前在新潟縣佐渡朱鷺保護中心死亡，死因疑為被雷聲嚇到而扭傷左腳，因無法站立進食，逐漸衰落而亡。據日本環境省公告，今年27歲的雌性朱鷺「洋洋」，相當於人類90歲左右。

日本環境省表示，洋洋在6月疑似受雷聲驚嚇，扭傷腿部；飼育員11月21日發現洋洋無法站立、進食困難，雖然獸醫一度嘗試治療及餵食，但洋洋最終在23日被發現於籠裡死亡。

新華社報導，朱鷺過去只在中日韓等地區生活，日本朱鷺在1981年野外滅絕。新潟縣縣廳公告寫道，1998年日本朱鷺被確定為「野生滅絕」物種，當時全日本僅剩佐渡島上一隻朱鷺。中國於1999年1月送給日本首對朱鷺「洋洋」和「友友」，飼育於新潟縣佐渡市的佐渡朱鷺保護中心，並對拯救日本瀕臨滅絕的朱鷺族群發揮了很大作用。

香港 01報導，為確保基因多樣性，中國此後又數次贈送朱鷺給日本，成功讓朱鷺在日本得以重新繁衍。

洋洋和友友在日本誕下了29隻幼鳥，經養殖場培育朱鷺數量開始回升。日本在2008年放生朱鷺，至今已有600多隻的朱鷺在日本生活。

日本環境省也於2019年將朱鷺在該國瀕危物種紅色名錄中的級別，從「野生滅絕」下調至「瀕臨滅絕1A類」。