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毛澤東之子毛岸英死於蛋炒飯？官方機構拍片：惡毒謠言

中國新聞組／北京26日電
近年，有關毛岸英因「蛋炒飯」引來敵機而喪生的說法，一直在中國民間流傳。上圖為毛澤東（左）與毛岸英合影。（取材自新華網）
近年，有關毛岸英因「蛋炒飯」引來敵機而喪生的說法，一直在中國民間流傳。上圖為毛澤東（左）與毛岸英合影。（取材自新華網）

中國歷史研究院日前發布一支題為「毛岸英烈士逝世73週年，還毛岸英烈士清白」的短片，針對前中共領導人毛澤東長子毛岸英在韓戰喪生的死因闢謠，指「做蛋炒飯生火引來敵機」的說法，是「最為惡毒的謠言」。近年來，「蛋炒飯」3字在10月23日毛岸英冥誕及11月25日忌日前後，被一些中國網友作文章以表達不滿，成為網路敏感詞。

中央社報導，1950年11月25日，參與韓戰的毛岸英，在北韓平安北道大榆洞的共軍指揮部遭聯軍空襲喪生，得年28歲。此後，聯軍及美軍方面如何得知毛岸英的位置而一舉空襲，便流傳出許多說法，至今未息。

澎湃新聞報導，這部全長4分29秒的短片中，旁白提到「民族大義前，硝煙戰火中，毛岸英毅然奔赴朝鮮戰場，壯烈犧牲。然而，毛岸英烈士為國捐軀的壯舉，卻被一些人潑上了各種髒水，其中尤以『毛岸英犧牲是因其做蛋炒飯生火引來敵機』的謠言最為惡毒」。

旁白強調，「英烈不容玷汙，歷史不容褻瀆！今天，戳破謠言、澄清史實、敬悼英魂，還烈士清白！」。

短片旁白提到，「做蛋炒飯生火引來敵機」的說法，來自曾參與韓戰的共軍司令部作戰處副處長楊某（楊迪），並強調當時的共軍根本沒有米飯可吃，只能吃高粱米。又指「蛋炒飯」的說法被其他的證人反駁，破綻百出。

近20年來，毛岸英係因「蛋炒飯」引來敵機而喪生的說法，已因此在中國民間流傳。近年來，「蛋炒飯」3字更在10月23日毛岸英冥誕及11月25日忌日前後，被一些中國網友作文章以表達不滿，成為網路敏感詞。

2020年10月間，中國知名美食網紅王剛只因透過網路發布一篇蛋炒飯食譜，被人指控藉此「惡意政治影射」，最後被迫道歉；2021年10月23日毛岸英冥誕，中國聯通旗下一家地區分公司也發布一篇炒飯食譜，事後其微博帳戶一度被暫停使用。

2021年10月7日，一名中國網友諷刺說，寒戰（韓戰）最大成果就是「蛋炒飯」，「感謝蛋炒飯，沒有蛋炒飯，我們就跟曹縣（朝鮮的諧音，指北韓）一樣沒區別。當然，可悲的是現在也區別不大」。翌日，這名網友就被警方以「侮辱抗美援朝志願軍英烈」言論造成不良影響為由拘留10天。

共軍 食譜 北韓

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