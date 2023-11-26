能熱舞「科目三」 海底撈服務員月薪1.2萬 大學生：還缺人嗎

海底撈科目三走紅，網傳服務員月薪1.2萬人民幣。（視頻截圖）

近來，在競爭激烈的餐飲紅海中，消費者用餐需求的多元化愈加凸顯，有傳言稱，在海底撈會跳「科目三」舞蹈的員工月薪可以過萬。

來源：YouTube

對此，海底撈方面回應稱：「我們一直鼓勵門店夥伴結合自身特長和顧客需求進行各類創新，多勞多得。能夠獲得顧客認可的員工，公司也會進行相應的激勵。」

百度 新聞報導，海底撈服務不斷變花樣，從最開始的倒酸梅湯，到花式扯麵、唱生日歌，再到變臉，眼下又因為「科目三」而在此火上熱搜。

更讓人驚訝的是，網傳這些跳「科目三」的服務員，月薪居然超過1.2萬，比絕大多數大學畢業生，甚至是研究生待遇還高。互聯網大廠996的員工，大體上也只能拿到這個待遇。

報導說，海底撈「科目三」與考駕照 的「科目三」不同，主要是指能歌善舞的服務人員現場給顧客表演一段熱舞。顧客大飽口福同時還能大飽眼福。

不過也讓不少網友感覺唏噓，直呼現在當服務員也這麽內卷？那些畢業後月薪只有3、5千，或者壓根找不到工作的大學生直呼讀書無用。還不如初中畢業去學學唱歌跳舞，然後去當服務員賺的多，何苦還要寒窗苦讀考大學呢？

「科目三」小檔案

「科目三」的完整名稱其實是「廣西科目三」，原先「科目三」指的是中國駕照的考科之一，之所以會變成現在抖音 上的熱門曲，是因為一場廣西婚禮上的歌舞環節，在婚禮上大家在歡快的氣氛之下隨歌起舞的畫面讓人印象深刻。

之後「廣西科目三」的舞蹈便開始流傳，2023年6月，一位名為「神不在邯鄲」的抖音博主對廣西科目三舞蹈進行了改良，並且搭配〈一笑江湖〉的音樂 ，動感的節奏加上魔性絲滑的舞步，讓新版的「科目三」於近期在社群上竄紅，開始有許多人翻拍模仿，成為抖音平臺熱門的流行歌舞。