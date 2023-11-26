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阿里達摩院傳裁量子團隊 員工已在找新工作 設備捐給浙江大學

中國新聞組／北京26日電
2017年，阿里巴巴成立了研究部門「達摩院」，量子計算是其首批公布的研究領域。(取材自阿里足跡)
2017年，阿里巴巴成立了研究部門「達摩院」，量子計算是其首批公布的研究領域。(取材自阿里足跡)

C114通信網報導，業界傳聞，阿里巴巴裁掉了量子團隊。據了解，2017年，阿里巴巴成立了研究部門「達摩院」，量子計算是其首批公布的研究領域。此後經過整合阿里巴巴量子計算資源，成立了量子實驗室。

報導並指，達摩院最新回應稱，「為了進一步推動量子科技協同發展，達摩院聯合浙江大學發展量子科技，達摩院將量子實驗室及可移交的量子實驗儀器設備捐贈予浙江大學，並向其他高校和科研機構進行開放。」

據報導，點擊達摩院「量子實驗室」，可以看到相關介紹頁面已經被撤下。傳聞指出，已有部分量子實驗室員工開始尋找新工作。

尚不清楚阿里巴巴對待量子計算的後續態度。此前知名創投研究機構CBinsights發布報告「20家布局量子計算的科技巨頭」，阿里巴巴與百度公司名列其中。

另據雲頭條報導，達摩院量子實驗室主任施堯耘，本科畢業於北京大學電腦系，普林斯頓大學電腦博士，加州理工學院量子資訊研究所博士後。曾長期任教於密西根大學安娜堡分校電子工程與電腦科學系。2017年6月，施加入阿里巴巴集團，擔任高級研究員，並創建了達摩院量子實驗室。

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