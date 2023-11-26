高燒病童擠滿醫院 醫連月加班看不完 奶奶過世只能忍淚接診

媒體曝光，有夜班急診醫師得知奶奶去世抹掉眼淚繼續接診。(取材自銳度新聞)

高燒患兒擠爆醫院，衍生而來的是兒科醫師嚴重告急。據報導，今年是過去10年裡兒科醫師面臨最特殊的一年，從3月甲流後到現在，兒科病人量幾乎沒有明顯下降，醫師持續高負荷運轉，近日醫院繼續加號，讓原本人力已經吃緊的兒科醫師服務量能更雪上加霜。有兒科醫師已連續加班一個月，親人過世也只能強忍淚水看診，還幾乎天天被病人罵，苦不堪言。

據36氪報導，人多、症狀嚴重，是北京 兒科門診這一波就診高峰中最明顯的兩個表現。京都兒童醫院院長孫媛表示，醫院目前每天門診量已達3000人以上，和新冠疫情 前的2019年相比「多了將近一倍的量」。「部分感染科的病床使用率已經超過130%。但很多排床的孩子還是收不進來。」

這的確是「超出所有兒科醫師預期」的一年。在他們過往的行醫經驗中，兒科疾病具有典型的季節性，「今年算得上過去10年裡最特殊的一年，從3月甲流之後到現在為止，兒童感染的病人量幾乎沒有明顯下降，醫師持續高負荷運轉，直到10月份又迎來一個爆發期，整體壓力非常大。」孫媛稱。

部分醫院只能不停加號，但結果是湧進更多求診人潮，患者混合感染也更加嚴重，這也使得被視為最稀缺資源的兒科醫師人力荒更雪上加霜。而一家兒科門診出現擠兌，患者又很難分流至其他醫院，因除了家長還是會往兒童專科、三甲醫院跑，在普通的綜合醫院、社區醫院也都看不上病。

海澱區一家三甲醫院的兒科醫師何靜（化名）已連續加班一個月左右，「我們的兒科醫師原來保持每天1到2名醫師出診的狀態，現在一天至少3名。過去在冬季流感 旺季一天最多也就收到160到170個病人，現在每天都在230名左右。」更何況，並不是所有醫師都能夠被調來支援兒科。「很多人不敢看兒科，基本都是我們自己在頂著。」何靜表示。

兒科醫師除了勞心勞力，還要面對家長帶著患兒不耐長久等待而產生的情緒。北京一家頭部兒童醫院就有家長因無法忍受過長的等待時間報警。何靜也表示，現在不光接診壓力大，兒童患者病情變化快又不會表述，患兒家長焦慮下就會把矛盾點轉向醫師。「幾乎天天挨罵，被罵完緊接著就是被投訴。」

據銳度新聞，浙江三門醫院一名醫師在醫院上夜班途中得知奶奶去世的消息，此時醫院還有病人需要接診，沒能見上奶奶最後一面，他還是選擇堅守在急診夜班崗位，進入診間抹淚後繼續看診。