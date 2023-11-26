北京兒科候診排到第2028號 有人連3天等到凌晨 「高峰還沒到」

11月23日晚11時，北京兒童醫院輸液中心仍可見大批等候民眾。(取材自經濟觀察報)

北京 各醫院兒科門診近日擠爆就診的患兒，其中多是呼吸道疾病「大雜燴」式混合感染，有3歲女童甚至同時感染5種病原體。部分醫院輸液中心排到2028號，有人等上13小時到凌晨才輸上液，有的排不到只能帶孩子回家「自癒」。輸液中心一座難求，也讓家長們不得不讓孩子們在露營小推車、輪椅、野餐墊、瑜伽墊上輸液。而據專家說，這波就診潮還沒到頂峰。

「排隊掛號，排隊看病，排隊檢查，排隊拿藥，排隊輸液，一直在排隊。」北京一位家長周勇這麼形容近日帶孩子求診的無奈。據經濟觀察網報導，進入秋冬季後，家長都在為孩子的呼吸道疾病奔走於多家醫院，北京多家開設有兒科的三甲醫院幾百平米的密閉空間裡每天都容納了四五千人。藥水的味道、孩子的哭聲和分診台擴音器裡的叫號聲在空氣裡交織，直到凌晨。

11月25日凌晨1時，北京兒童醫院內科小夜門診的電子橫屏上寫著，1200號以內持化驗單到分診台交號，此時還有幾十位排在1100多號的家長到門診室外排隊。而這一批1200號已是當天第三批1200號。

而在二樓的輸液中心，號碼已經排到了當天的第2028號。輸液中心在夜間高峰期時一座難求，孩子們被家長放在露營小推車、輪椅、野餐墊、瑜伽墊上，大人們手裡提著輸液瓶，或者把吊瓶掛在牆面上。一位家長已連續3天帶孩子來求診，每天都是等到次日凌晨3時才輸完液回家。

北京清華長庚醫院兒科主任醫師晁爽表示，她所在科室呼吸道疾病的門診量較夏季增長了100%以上，較9到10月增長30%至50%，「目前還沒看到拐點」。

其中也有許多孩子是反覆感染。家長張吉的孩子13歲，10月初以來已出現3次感冒症狀，她帶孩子到北京多家醫院求診，因人潮太多，只能帶孩子回家「讓他自癒」，後來因孩子連續高燒3天沒好轉，按支原體感染口服了阿奇黴素也沒有效果，她才決定帶來醫院排隊。

據都市快報引述杭州市第一人民醫院兒科主任蔣春明表示，前幾天他就接診了一個3歲女童，反覆高燒好幾天，檢查發現她同時感染了呼吸道合胞病毒、鼻病毒、腺病毒、支原體、流感 嗜血桿菌，合併了5種病毒感染，屬於比較複雜的混合感染。

很多次到大醫院的家長是為患兒尋求病原體檢測 ，但有家長6歲的孩子發燒一星期，前後檢測四次才確診支原體肺炎並進行洗肺。有醫師表示，目前市面上很多支原體檢測試劑質量不高，如果大家都去檢測，又可能會導致醫療資源擠兌。

微生物學專家金冬雁說，根據中國流感中心的流感周報，北方地區確實處於流感上升階段，目前還沒有達到頂峰，之後幾個星期可能會更嚴重，南方地區則剛起步。