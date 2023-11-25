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麗香鐵路通車啦 香格里拉直達昆明 只要4.5小時

中國新聞組／北京25日電
麗江至香格里拉鐵路11月26日開通營運。（取材自微博）
麗江至香格里拉鐵路11月26日開通營運。（取材自微博）

「香格里拉要通火車了！」連通雲南麗江市與迪慶藏族自治州香格里拉市的麗香鐵路26日開通營運，從昆明至香格里拉最快4.5小時直達。作為滇藏鐵路重要組成部分，麗香鐵路穿越藏族等多個民族聚居地與麗江古城等眾多著名景區，被譽為「美麗雲嶺天路」，「世界的香格里拉」與遊客的距離更近了。

文匯報報導，麗香鐵路2014年12月開工建設，全長139公里，開行火車速度為每小時140公里，由昆明出發，最快4.5小時可到達香格里拉站，這意味着，遊客不再需要像以前一樣坐火車到麗江後再轉汽車前往，省去了不少旅途的奔波。

昆明至香格里拉單程交通工具對比
昆明至香格里拉單程交通工具對比

該線路地處雲貴高原與青藏高原的過渡地帶，連接麗江古城、拉市海、玉龍雪山、虎跳峽、哈巴雪山、香格里拉等眾多著名景區。

報導說，麗香鐵路穿過虎跳峽、哈巴雪山、玉龍雪山等風光極美之地，標誌性的藍色金沙江特大橋蔚為壯觀，站在遠方眺望，特大橋橫跨金沙江，一頭連着玉龍雪山，另一頭連着哈巴雪山，兩座雪山通過250餘米高的大橋相連，甚為震撼。

從重在照壁和木雕的白族民居，到門前渠、房後水的納西族民居，再到四周圍牆、內部方正的藏式民居……麗香鐵路沿途的行程，如同一場穿越，從「有風的地方」大理，到「捨不得離開」的麗江，再到「不再遙遠」的秘境香格里拉，及大理蒼山洱海海拔1970米的白族建築、海拔2416米麗江古城、海拔3480米的香格里拉藏居等。

中國鐵路昆明局滇西鐵路建設指揮部副指揮長馬建華說，這將是一條「候鳥翱翔之路」。麗香鐵路在拉市海高原濕地自然保護區附近設立了拉市海站。拉市海湖色秀麗，倒映着玉龍雪山，適宜的氣候使得越冬的鳥群或安然棲息。目前共記錄水鳥88種，被海內外專家譽為「候鳥的天堂」「鳥的樂園」。

而在麗香段的終點香格里拉，更是擁有總面積2400公頃的納帕海省級自然保護區，主要保護對像為黑頸鶴、黑鸛、灰鶴等國家重點保護鳥類、越冬水鳥。

馬建華說，滇藏鐵路麗香段創新性在鐵路建設中引入「聲屏技術」，建立聲屏障，推進自然保護區噪音防治和生態防護，最大限度減少了工程建設對濕地鳥類及自然的影響。

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