政策變化、與西方關係冷淡 中國民眾英語能力倒退20名

港媒認為大陸英語熟練度排名下滑，與政策轉向有關。圖為中共總書記習近平2021年5月31日到北京育英學校考察，並與小學生們交流。（新華社）

中國民眾的英語熟練度指標排名最新結果是82名，較去年驟降20名，對於近年連年下滑，媒體指出，這背後或許與政策變化有關。

2023年英語熟練度指標（EFEPI）日前在上海發布，澎湃新聞指出，中國英語熟練度得分是464分，位居全球第82、亞洲第14。

報告顯示，香港、北京 、上海分別是中國前三，此外31歲至40歲成年人的英語熟練度在過去兩年中得分最高，甚至高於最年輕的群體。

對這樣的調查結果，南華早報提到今年成績下降20名之多，去年排名第62位，2021年排名第49位，2020年排名第38位，整體來看，近年中國英語熟練度指標排名是節節往下掉。

報導援引具有官方背景的廣東省體制改革研究會執行會長彭澎說法指出，中國排名下滑可能意味著這個世界第二大經濟體關心英語的公民愈來愈少，但他強調，「對工作來說，這仍然非常重要」，尤其在外商投資 企業，談訂單、談合約還是需要它」。

為何中國排名連年下滑？報導認為，背後與官方的教育 改革、與西方關係冷淡、學術交流減少可能有關。

其中，中國官方的政策變化值得注意。

南華早報2022年1月曾提到，中國境內有愈來愈多的國際學校宣布關閉或只接受外國學生，中國學生在境內獲得西方同等教育變得更加困難。