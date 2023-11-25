幫助本村男子脫單 陝西小村獎勵紅娘1000元 網酸打發叫花子

圖為陝西省鳳翔縣一家長在孩子完婚當天，向媒人送去5000元人民幣現金作為「謝媒禮」。（取材自中國青年報）

陝西省寶雞市一村為幫助村裡未婚男青年脫單，獎勵紅娘1000元。消息一出，有網民酸，「打發叫花子呢？至少1萬起步」。

大風新聞報導，這則「相家莊村關於對本村男青年介紹配偶的紅娘的激勵辦法」的帖子在網上傳播，引起熱議。陜西省寶雞市渭濱區石鼓鎮政府、相家莊村村委會表示，消息屬實，獎勵辦法剛剛發布，明年1月1日起執行，「凡給我村男性未婚青年介紹配偶並最終結婚的紅娘，村委會給予1000元介紹費予以獎勵。」

「獎勵辦法」指出：因村內男性未婚青年人數逐年增多，為了提高社會各界熱心人士對青年人婚姻問題的關心度，發揮民間紅娘穿針引線的積極作用，促使青年人早日完婚。經村裡相關會議研究決定，特別制定激勵辦法。凡給村男性未婚青年介紹配偶並最終結婚的紅娘，村委會給予1000元介紹費予以獎勵；從2024年1月1日起執行，試行期三年。

相家莊村一名村幹部證實，「獎勵辦法」確實是村黨支部、村委會制定的。他說，「獎勵辦法」發布後，媒體很關注。

據報導，相家莊村出台獎勵紅娘的辦法並非中國首創。早在今年初，為解決大齡男青年的婚戀難題，河南 省焦作市武陟縣小董鄉喬莊村村委會就制定了「關於成立大齡男青年紅線團的啟事」。啟事稱，其宗旨是提倡利用多種渠道和村莊影響力，為需要解決婚姻問題的28周歲以上大齡男青年提供婚戀服務，村裡28歲以上村民均可成為紅線團成員。每撮合一對成親結婚，村委會獎勵牽線人1000元。截至今年5月，已有紅娘拿到1000元獎勵。

網民對此表示，「打發叫花子呢？至少1萬起步」、「1000美金都沒人看得上」、「別禍害其它女生好嗎」、「開始下發結婚指標了」、「有結婚條件的早結了。這些紅娘無非就是拉來條件更差的女性，或是PUA恐嚇女性」、「1000也太少了，沒動力，最少後面加個零」。